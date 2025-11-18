Tolón cree que C-LM está de enhorabuena por las entregas a cuenta y cree que se ha tenido en cuenta su "singularidad"

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha valorado la oferta realizada por el Ministerio de Hacienda este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por el que Castilla-La Mancha recibirá 7.480 millones de euros en entregas a cuenta en 2026, asegurando que el Gobierno central es "sensible" a las "singularidades" de cada territorio.

Tolón, a preguntas de los medios, ha considerado que la región está "de enhorabuena" por recibir esta cantidad para la atención de los servicios públicos, destacando que esta cuantía es un 7,6% superior a la de este año.

"Yo creo que el Gobierno de España es muy sensible a las comunidades autónomas, cada una, como decía también el presidente García-Page, es singular, cada una tiene sus singularidades y por eso el Gobierno de España es sensible", ha apuntado.

Además, la delegada ha querido hacer "una diferenciación importante" entre las políticas del Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas cuando el Gobierno central es del PP y cuando gobierna el PSOE con Pedro Sánchez.

En este sentido, ha asegurado que "con el presidente Sánchez se ha llevado a cabo una financiación importante" en la que, ha añadido, se ha "tenido en cuenta" la "singularidad" de Castilla-La Mancha como "una región extensa".

"Y eso significa que ha recibido 12.000 millones de euros más que recibía con gobiernos del PP y eso es muy importante, sobre todo, para reforzar los sistemas públicos de nuestra región", ha concluido.