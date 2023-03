Tolón destaca el trabajo "consensuado" con Junta para que San Cristóbal sea centro de mayores "la próxima legislatura"

TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha destacado el trabajo que su equipo de Gobierno ha realizado con el Gobierno regional para que finalmente el edificio municipal de San Cristóbal, en el Casco Histórico, sea un centro para mayores, aunque no ha ofrecido plazos para que esta infraestructura sea una realidad.

"No me gusta dar fechas porque, si luego te retrasas, pasa lo que pasa. Estará para la próxima legislatura", ha indicado Tolón, preguntada por la posible fecha de apertura de este centro, durante su visita a las obras de la calle Toledo Ohio.

Preguntada por el tiempo que las dos administraciones han tardado en ponerse de acuerdo para ubicar esta infraestructura, toda vez que el presidente regional, Emiliano García-Page, sugiriese en el Debate del Estado de la Región de 2021 edificarlo en el espacio que durante décadas ha ocupado Radio Nacional de España, la alcaldesa ha dicho que "los centros de día son competencia autonómica".

"El equipo de Gobierno expresó su opinión, pero hablando con el presidente buscamos un espacio importante y un sitio idóneo para los mayores. El Ayuntamiento es el propietario del edificio de San Cristóbal y lo vamos a poner a disposición de la Junta de Comunidades para que haga centro de mayores".

"Es muy importante buscar soluciones de futuro y no echar la mirada atrás, con lo cual el Casco tendrá ese centro de mayores en una zona muy importante como es la zona de San Cristóbal", ha dicho la alcaldesa que, repreguntada por las causas que han retrasado el acuerdo, ha señalado que "Radio Nacional de España se fue no hace tanto tiempo" y que lo que anunció el presidente la pasada semana "no es una cosa espontánea, es una cosa trabajada, pensada y consensuada".