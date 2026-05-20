Tolón pide respetar la presunción de inocencia de Zapatero y confía en la justicia: "Tiene todo mi apoyo"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en el acto del colegio Alfonso VI en Toledo. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha referido este miércoles a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del caso 'Plus Ultra', para mostrar todo su apoyo al socialista, pedir garantizar su presunción de inocencia y confiar en el papel de la justicia.

Tras participar en Toledo en el acto de 50 aniversario del colegio Alfonso VI en Toledo, a preguntas de los medios, ha señalado que confía en la justicia española, y ha dicho que hay que dejar que actúe. "Hay que garantizar la presunción de inocencia que tiene José Luis Rodríguez Zapatero y por supuesto todo mi apoyo al expresidente", ha incidido.

De este modo, ha situado al expresidente como "un referente" en España y en Europa por las políticas que llevó a cabo en sus dos legislaturas, haciendo "una revolución en positivo de lo que son las políticas sociales".

Ha mencionado al matrimonio igualitario, la ley de memoria histórica, la ley contra la violencia machista y su liderazgo en la lucha contra el terrorismo. "El presidente Zapatero ha significado mucho en nuestras vidas", ha ensalzado.