La candidata al Congreso, Milagros Tolón, en el acto con docentes en Talavera de la Reina. - PSOE TOLEDO

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La número uno de la candidatura socialista por Toledo al Congreso de los Diputados, Milagros Tolón, ha defendido la continuidad de las políticas de inversión en educación pública impulsados por el Partido Socialista frente a los recortes que aplicó el Partido Popular cuando gobernó Castilla-La Mancha.

Durante un encuentro con docentes en Talavera de la Reina, Tolón ha destacado que el Gobierno de España ha destinado 2.600 millones de euros a becas y ha situado en cerca de 7.000 millones el presupuesto estatal en educación, frente a los 3.000 millones de partida.

También ha señalado la ampliación de los programas de cooperación territorial como una vía para reforzar la educación inclusiva.

Por el contrario, según informa el partido, la candidata socialista ha recordado que, durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal, "en Castilla-La Mancha se despidió a 5.000 docentes, se cerraron 70 escuelas rurales y se elevaron las tasas universitarias".

Además, ha subrayado la vinculación con aquel Gobierno de quienes ahora encabezan las candidaturas del Partido Popular por Toledo al Congreso y al Senado, Carlos Velázquez y Agustín Conde, respectivamente.

Tolón ha trasladado al profesorado el compromiso del Partido Socialista de "seguir reforzando la educación pública y de contar con la comunidad educativa a la hora de definir las medidas de los próximos años".

Ha defendido que el diálogo con docentes y sindicatos permita incorporar a esas políticas las propuestas de quienes trabajan a diario en las aulas.

Por su parte, el cabeza de lista al Senado, José Manuel Tofiño, ha mostrado cómo la apuesta del Partido Socialista por una educación pública de calidad también pasa por mejorar el estado de los centros educativos, poniendo como ejemplo cómo tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el Gobierno de España han invertido en mejorar la climatización de las aulas.

REFORZAR LAS POLÍTICAS AGRARIAS

Mientras, el número 'dos' de la candidatura, Sergio Gutiérrez, ha reivindicado el compromiso del Partido Socialista con el campo y ha defendido seguir reforzando las políticas agrarias para facilitar el relevo generacional, modernizar las explotaciones y ofrecer una mayor protección al sector ante la inestabilidad de los mercados.

Así lo ha señalado durante una visita a la Cooperativa Santo Cristo de la Salud, en La Puebla de Almoradiel, donde ha reparado en "el peso de la agricultura y la ganadería en la economía, la cultura y la identidad de España", así como en "la necesidad de continuar impulsando políticas progresistas que redistribuyan la riqueza, modernicen las infraestructuras y las cooperativas y generen nuevas oportunidades en el medio rural".

"Vengo a comprometer el trabajo del Partido Socialista y de la candidatura por Toledo para intentar que las políticas agrícolas que se diseñen en el futuro Gobierno de España tengan una mentalidad y un conocimiento profundamente rural y agrícola", ha asegurado.

RELEVO GENERACIONAL Y MODERNIZACIÓN

Según informa el PSOE, la primera de las prioridades planteadas por Gutiérrez pasa por "reforzar las políticas destinadas a facilitar la incorporación de jóvenes al campo y duplicar los esfuerzos presupuestarios dirigidos al relevo generacional". Estas medidas deben ir acompañadas, ha añadido, de ayudas que permitan modernizar las explotaciones, mejorar su viabilidad y hacer más competitivo el sector.

En este sentido, ha recordado que muchas de estas políticas se negocian en la Unión Europea y se ejecutan desde las comunidades autónomas, pero también necesitan un marco y una legislación nacionales que permitan mantener y ampliar el respaldo público al sector primario.

MAYOR PROTECCIÓN ANTE LA INESTABILIDAD DE LOS MERCADOS

Como segunda línea de actuación, Gutiérrez ha señalado la necesidad de seguir ofreciendo seguridad a los agricultores y las agricultoras ante unos mercados cada vez más inestables y volátiles. Para ello, ha abogado por "potenciar los seguros agrarios y reforzar los instrumentos públicos de intervención y protección".

Por último, ha defendido intensificar el respaldo a la internacionalización, la comercialización y la venta de los productos agroalimentarios, con el objetivo de mejorar la posición de agricultores, agricultoras y cooperativas ante un mercado cada vez más exigente. Unas medidas que, ha recalcado, deben contar con recursos públicos suficientes y responder a una política agraria "progresista y ambiciosa".