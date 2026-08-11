Tomelloso ofrece sus instalaciones para exhibir la Copa del Mundial de fútbol lograda por la Selección Española

Imagen de Borja Iglesias con la copa del Mundo. - AYUNTAMIENTO DE VIGO

CIUDAD REAL 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tomelloso ha solicitado formalmente que el trofeo de la Copa de la FIFA 2026, logrado por la Selección Española en el pasado Mundial de fútbol, forme parte de la gira que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) organizará por distintas ciudades españolas.

En la comunicación remitida, el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha puesto a disposición de la organización las instalaciones municipales necesarias para acoger el trofeo, así como la coordinación íntegra del protocolo de seguridad y logística del evento.

El objetivo, informa el Consistorio, es asegurar que los aficionados puedan disfrutar de la copa con todas las garantías, en un acto que refuerce el vínculo de la ciudad con la Selección Española.

El trofeo del Mundial de Sudáfrica 2010 ya visitó Tomelloso en una celebración que congregó a miles de personas en el Ayuntamiento, en una jornada que se convirtió en un hito para la ciudad, al permitir que numerosos aficionados contemplaran de cerca uno de los símbolos más importantes del fútbol español y del deporte en general. La copa fue además ofrecida a la Patrona durante la ofrenda que se realiza el día inaugural de la Feria y Fiestas.