El torneo de rugby que acogerá Toledo en 2026, entre los asuntos de la Comisión de Cultura de Ciudades Patrimonio

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presidido la reunión de la Comisión de Cultura del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad celebrada este martes en Úbeda y en la que ha participado de manera telemática, una reunión que ha servido para avanzar en la organización del torneo de rugby de este grupo, que se celebrará en la capital castellanomanchega en 2026.

Asimismo, se ha analizado y evaluado la octava edición de la Noche del Patrimonio, una iniciativa consolidada que ha vuelto a tener un gran impacto en todas las ciudades participantes, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.

Se ha puesto sobre la mesa nuevas propuestas con el objetivo de ampliar y engrandecer esta cita, "tan positiva para las ciudades y para todos los que tienen la oportunidad de disfrutarla". Además, según ha indicado Velázquez, se han abordado asuntos de gran relevancia en materia de cultura, educación y deporte.

Asimismo, se ha coordinado el desarrollo del Circuito de Carreras Populares, "una actividad que refuerza la apuesta del grupo por fomentar hábitos saludables y la práctica del deporte en entornos patrimoniales únicos".

En el área educativa, el alcalde ha informado que se han planteado diferentes iniciativas destinadas a acercar el valor patrimonial a los más jóvenes. "Queremos que los escolares de primaria y secundaria sean conscientes de la importancia del patrimonio que atesoran sus ciudades y se conviertan en sus principales embajadores".

Por último, el alcalde ha calificado la comisión como "muy participativa y muy positiva", destacado el compromiso común de las ciudades del grupo "trabajamos con el objetivo de engrandecer el patrimonio que tenemos en nuestras ciudades, un patrimonio que es mundial y que pertenece a toda España", ha aseverado.