Un total de 20 medios y más de 170 personas continúan trabajando para extinguir el fuego de La Mierla

Incendio en La Mierla. - INFOCAM

GUADALAJARA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 medios terrestres y hasta 171 efectivos de las Brigadas Forestales y los Agentes Medioambientales del Infocam, con la colaboración de medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Unidad Militar de Emergencias (UME), continúan trabajando en la extinción del fuego declarado este jueves en el término municipal de La Mierla (Guadalajara), que continúa en Nivel 2.

Según los datos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam), recogidos por Europa Press, durante la noche se han llevado a cabo trabajos con herramienta manual y maquinaria pesada.

El fuego, detectado por un vigilante fijo, se originó a las 13.55 horas en una zona agrícola y ha obligado a evacuar a unas 100 personas que se encuentran en albergues o en las casas de otros familiares, entre ellos un campamento con 47 menores en Umbralejo.

Desde su inicio, en los trabajos de extinción han participado 73 medios --17 de ellos aéreos y 52 terrestres-- y hasta 358 personas. El fuego ha quemado ya aproximadamente 1.500 hectáreas.