Un total de 60 entidades sociosanitarias de la provincia de Albacete reciben ayuda de la Diputación para sus proyectos

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ALBACETE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de la Diputación de Albacete ha resuelto su convocatoria de ayudas para proyectos sociosanitarios desarrollados por entidades de este ámbito que trabajan en la provincia, acompañando a quienes viven en situación de enfermedad, dependencia, discapacidad o vulnerabilidad.

Con un presupuesto de 464.860 euros, un 22 por ciento más que en la convocatoria anterior para ampliar el alcance de las ayudas, un total de 60 asociaciones se han visto beneficiadas atendiendo a los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Las subvenciones, cuyos importes varían entre los 1.200 y los 11.978 euros, se abonarán por primera vez mediante pago anticipado y en un único desembolso, facilitando que las entidades puedan iniciar sus proyectos con la financiación disponible, ha informado la Diputación en un comunicado.

Asimismo, se ha introducido otra mejora significativa y la vigencia de los proyectos subvencionados abarcará el año natural completo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, favoreciendo una mejor planificación de las actuaciones y ampliando, en consecuencia, el plazo de justificación hasta el 15 de enero de 2027.

Las subvenciones alcanzan a entidades que trabajan en 17 municipios diferentes: Albacete, Almansa, Alcalá del Júcar, Casas Ibáñez, Caudete, El Bonillo, Elche de la Sierra, Fuentealbilla, Hellín, La Roda, Munera, Ontur, Riópar, Tobarra, Villalgordo del Júcar, Villamalea y Villarrobledo.

Los proyectos subvencionados van a favorecer actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables a través de programas de atención integral a personas con discapacidad física, intelectual, sensorial y del desarrollo; de iniciativas destinadas a personas con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Múltiple o ELA; de actuaciones de promoción de la salud mental y el bienestar emocional; de acciones dirigidas a personas con enfermedades crónicas como fibromialgia, diabetes, lupus o celiaquía; así como a proyectos de apoyo a pacientes oncológicos, personas trasplantadas y sus familias.

La convocatoria también presta una especial atención a la infancia y la juventud, financiando iniciativas dirigidas a menores con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), dislexia, altas capacidades o necesidades educativas específicas, además de acciones de prevención del acoso escolar, acompañamiento familiar y apoyo socioeducativo.

Junto a esto, se respaldan proyectos relacionados con la educación afectivo-sexual de personas con enfermedades crónicas, el acompañamiento en procesos de duelo, el deporte adaptado, la rehabilitación, la inclusión social o la promoción de la autonomía personal.

En el caso concreto de esta convocatoria, han obtenido una ayuda asociaciones dedicadas a la discapacidad, como Acmil, Apaceal, Aspas, Aspaym, Feaps Plena Inclusión, Futucam, Un@MAS, Afadmu, Afadafo o Adimavi; entidades especializadas en enfermedades neurodegenerativas, como las asociaciones de familiares de personas con Alzheimer de Albacete (AFA), Almansa, Caudete, Elche de la Sierra (Mentalizate), Fuentealbilla, Hellín, La Roda, Tobarra y Villarrobledo, así como las asociaciones de Parkinson de Albacete (ENPA), Almansa, Hellín (Hafep), La Roda y Villarrobledo.

También se respalda el trabajo de organizaciones centradas en enfermedades crónicas y patologías específicas, como ADEM (Esclerosis Múltiple), ADA (Diabetes), Afibrovida, Afibroal y AFibrovi (Fibromialgia), Alman (Lupus y enfermedades autoinmunes), la Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha, ELA Castilla-La Mancha-AdELAnte y la Asociación de Pretrasplante y Trasplante de Castilla-La Mancha, además de entidades dedicadas al apoyo de pacientes oncológicos, como Sampo, Acaluca o Suma Vida.

Igualmente, recibirán financiación entidades que trabajan en el ámbito de la salud mental y el bienestar emocional, entre ellas Lassus, Afaenpal, Acafem, la Asociación de Salud Mental La Roda - Mentes Abiertas y la Asociación de Salud Mental de Villarrobledo, junto a otras como Talitha.

Otras organizaciones dedicadas a la infancia, la juventud y las familias, como Albaprende, Apandah, Cabalteando, Kaizen, Proaltas, +Visibless, Peter Pan o Axesórate, también han resultado beneficiadas, además de algunas que fomentan el deporte adaptado, la inclusión social y la participación comunitaria, como Adeycap, Metasport Castilla-La Mancha, Aicclan, Apesoab, Asociación 'Virgen de Belén', Cadig Albatros, Amici, Afadibo, La Mejorana o Afadir.