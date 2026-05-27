Una trabajadora sufre aplastamiento en una pierna con un toro mecánico en una empresa en Azuqueca de Henares

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GUADALAJARA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años de edad ha sufrido este miércoles un aplastamiento en una pierna por un toro mecánico mientras trabajaba en una empresa de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 15.43 horas en una empresa ubicada en la calle El Plástico, en el polígono industrial Miralcampo.

La mujer ha sido trasladada en UVI al Hospital Universitario de Guadalajara. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.