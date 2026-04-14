Trabajadores de Repsol trasladan a Puertollano su preocupación por la "merma" de puestos de trabajo en el complejo

Concentración de trabajadores de Repsol Fuels y Materials en Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 14 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de trabajadores de Repsol Fuels (antiguo Petróleo) y Materials (Química) se han concentrado en la tarde de este martes frente al Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) para alertar a los agentes sociales e implicar especialmente a los grupos políticos ante la propuesta de reducción de estructura planteada por la dirección de Repsol y que supondrá la "eliminación" de 36 puestos de trabajo en el complejo petroquímico de Puertollano, 17 en Fuels, 14 en Materials y cinco en RLESA.

Esta "merma", aseguran, responde a una dinámica recurrente en los últimos cinco años que "limita el futuro del complejo e hipoteca el futuro industrial de la ciudad".

Los representantes sindicales, respaldados por los trabajadores, han leído un manifiesto ante los asistentes, entre los que se encontraba el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, y concejales de todos los partidos políticos en el Consistorio, que han escuchado también personalmente las reivindicaciones de los trabajadores.

El manifiesto rechaza lo que los comités consideran "un recorte de plantilla con todas las letras", una reducción de estructura que "elimina recursos humanos esenciales" para el funcionamiento del complejo y pone en riesgo la seguridad "con menos control en planta, menor capacidad de reacción y más carga por trabajador".

Los sindicatos rechazan asimismo que la compañía justifique los recortes por la "baja actividad" en algunas áreas, ya que "al mismo tiempo se compran esos productos a terceras empresas participadas por Repsol, lo que limita al futuro del complejo e hipoteca el futuro industrial de la ciudad".

"El complejo de Puertollano constituye un activo estratégico para la economía local y sostiene empleo directo e indirecto altamente cualificado, por lo que la desaparición de puestos de trabajo incide directamente en la estabilidad del empleo en la zona, la actividad económica local y la capacidad de atracción de inversión industrial", recalcan.

La parte social lamenta que esto ocurra en un contexto de "ganancias y solvencias", ya que, dicen, "en los últimos cinco años han sido más de 13.000 millones de euros los beneficios netos obtenidos, aumentando un 7% el dividendo para los accionistas y un 17% el sueldo del consejero delegado en 2025".

Además, los sindicatos rechazan el argumento de la empresa, que alega que la nueva organización no afecta el empleo porque no hay despidos, ya que consideran que "van a ser las personas con contratos eventuales las que más van a sufrir con esta reorganización". En este sentido han recordado que este nuevo planteamiento reduce la plantilla en casi 70 puestos de trabajo en todos los complejos (otros 30 en Tarragona y 20 en A Coruña).

Consecuentemente, rechazan la propuesta tal y como está planteada, exigen su paralización y piden una "negociación real, con información completa".

CIEN PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS EN CINCO AÑOS

En declaraciones a los periodistas, Javier Marín, presidente del comité de empresa de Repsol Materials, ha puntualizado que la reorganización de estructura va a afectar principalmente a personas que tengan contratos eventuales, "porque van a ver mermada, ralentizada y en algunos casos, incluso anulada su entrada a la empresa".

Manuel Contreras, secretario del comité de empresa de Repsol Fuels, ha recordado que Repsol está viviendo los últimos años un proceso por el que se dejan sin cobertura ciertas jubilaciones, "hasta el punto de que Petróleo ha experimentado en los últimos cinco años la pérdida de 100 puestos de trabajo en Puertollano".

Ambos representantes sindicales han explicado que, una vez entregadas las alegaciones de los comités de empresa y recibida la respuesta definitiva de la compañía, decidirán un eventual calendario de movilizaciones o explorarán la posibilidad de acudir a la vía judicial.

En la mañana de este martes los comités habían convocado también una marcha en la que han participado un centenar de trabajadores. La comitiva partía a las 5.30 horas desde la rotonda de entrada de Euromaster hasta una de las puertas del complejo.