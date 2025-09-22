El transporte público urbano de viajeros en Ciudad Real contará con cinco nuevas marquesinas

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes la instalación de cinco nuevas marquesinas para el servicio del transporte público urbano de viajeros.

Se ubicarán en la calle Alonso Estrada 1, Perú 16, Ronda del Carmen 36, Lagunas de Ruidera esquina con Pantano del Vicario y Avda Tablas de Daimiel esquina con calle Mar Cantábrico, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha explicado que las nuevas marquesinas vienen a dar respuesta a las demandas vecinales realizadas a través de los canales activos de participación que mantiene abiertos el Ayuntamiento, como las asambleas vecinales o las concejalías de barrio, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Arroyo asegura que en dos años del presente mandato se habrán instalado ya diez nuevas marquesinas, "frente a las cero que se instalaron en el anterior o frente a las únicas dos de 2017, por lo que estamos hablando de un 400% más".

Con estas nuevas marquesinas "seguimos mejorando el transporte urbano de Ciudad Real y ofrecemos más comodidad y servicio a los vecinos frente a los años en los que no se instaló ninguna".

Además, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a los pliegos para la próxima licitación del suministro e instalación de la iluminación extraordinaria de Navidad, que contará con un presupuesto inicial de 137.000 euros.

El portavoz municipal ha avanzado que la concejalía de Festejos tiene muy claro cómo quiere que sea esa iluminación "para dar un paso más de calidad en la iluminación de Navidad, como ya hicimos también en la Feria".

Por otra parte, en la sesión se ha acordado sustituir como día de fiesta local en el calendario escolar el día 22 de agosto (día de la octava de la Virgen) por el próximo 18 de febrero de 2026, tras haber consultado a los centros educativos.