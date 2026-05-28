Transportes somete a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura y su parada en Toledo

Planta general de las alternativas - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha sometido a información pública el estudio que servirá para desbloquear la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura con una conexión transitoria.

El BOE ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública el Estudio Informativo Complementario del Proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura, tramo Madrid-Oropesa, tramo I Ramal de conexión provisional entre la LAV Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara en el entorno de Bargas (Toledo).

De esta forma se sigue lo previsto en la Ley del Sector Ferroviario y los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Ahora se abre un periodo de 30 días para las alegaciones, según hai nformado el Ministerio en nota de prensa.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha mostrado su satisfacción tanto por el avance de las actuaciones que favorecen la conexión con Extremadura como también por la voluntad para favorecer los trámites de la futura parada en la ciudad de Toledo cumpliendo así con los puntos que quedaron explicitados hace unos días.

En paralelo, el Gobierno agradece y se felicita por la colaboración institucional de la Junta de Castilla-La Mancha para propiciar este acuerdo que "favorece la conectividad ferroviaria territorial".

En este sentido, el secretario de Estado, José Antonio Santano, ha explicado que esta conexión permitirá avanzar en la línea de Alta Velocidad "y conectar Madrid y Badajoz en menos de 3 horas". Santano ha subrayado que se trata de una solución transitoria con un compromiso que busca "acelerar el estudio de la futura parada de Toledo de la mano de las autoridades regionales y locales, mientras ejecutamos la opción provisional mucho más rápido". Santano ha agradecido, en este sentido, el papel de las administraciones autonómicas.

Con estas actuaciones se conseguirá el adelanto de los plazos para la mejora de tiempos en los servicios ferroviarios Madrid-Extremadura mientras, en paralelo, se finalizan los estudios correspondientes del paso por Toledo.

Este avance es un "paso decisivo" para que la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa sea una realidad. En este sentido, Santano ha añadido que "no hay ninguna duda" de que esa línea pasará por Toledo.

En ese sentido, esta línea de actuación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va en consonancia con la posición del Gobierno de Castilla La-Mancha y del Ayuntamiento de Toledo.