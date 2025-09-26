Trasladado en helicóptero al hospital de Ciudad Real un trabajador tras sufrir una caída en Los Navalmorales

TOLEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 47 años ha sido trasladado este viernes al Hospital General Universitario de Ciudad Real tras sufrir una caída mientras trabajaba en Los Navalmorales, Toledo.

Según han trasladado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, consultadas por Europa Press, el suceso ha tenido lugar en torno a las 16.57 horas, cuando el hombre se ha precipitado desde un andamio en el que trabajaba en la calle Remedios de la localidad.

Al lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil y un médico de urgencias, siendo necesario posteriormente el despliegue de un helicóptero del Sescam que ha trasladado al afectado al citado centro hospitalario.