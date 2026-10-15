Trasladado al hospital por inhalación de humo tras el incendio en la cocina de una vivienda de Guadalajara

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GUADALAJARA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha sido trasladado este jueves al hospital afectado por inhalación de humo a consecuencia del incendio originado en la cocina de una vivienda situada en la calle Río Henares de Guadalajara.

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 15.43 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte, que ha trasladado a este hombre al Hospital General de Guadalajara, los bomberos de Guadalajara, Policía Nacional y Policía Local.