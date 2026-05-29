Trasladan al hospital de Ciudad Real a un varón que se ha caído desde un tejado en Almagro

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CIUDAD REAL, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 30 años de edad ha resultado herido este viernes tras caer desde el tejado de una vivienda situada en la calle Cruces del municipio ciudadrealeño de Almagro.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 18.42 horas.

En el operativo han participado agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital, médico de urgencias y una UVI que lo ha trasladado al hospital de Ciudad Real.