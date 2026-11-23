Obras en el canal del Trasvase Tajo-Segura. - MITECO

TOLEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

De acuerdo con las previsiones, este lunes se reanuda la actividad del trasvase Tajo-Segura, tras haber concluido los trabajos indispensables en la zona más próxima a La Bujeda que permiten restablecer la circulación de agua después de su cierre temporal.

La reactivación del envío de agua se realiza con un caudal de 8 m3/s, ajustado a la situación real que presenta la infraestructura del canal en el marco de las actuaciones de reparación ejecutadas hasta la fecha.

De este modo, el régimen de funcionamiento y los volúmenes a derivar en adelante quedarán condicionados en todo momento a las condiciones de seguridad operativa y al avance del conjunto de las intervenciones en la conducción, ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en nota de prensa.

El objetivo prioritario de esta fase es verificar el comportamiento hidráulico de la conducción tras su puesta a punto, por lo que los parámetros de explotación quedarán supeditados a la respuesta que ofrezca la infraestructura.

Los equipos de mantenimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo mantendrán una supervisión continua sobre el terreno para evaluar el estado del canal y adecuar la operativa a las capacidades que garantice la obra en cada momento.