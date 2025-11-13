Treinta trabajadores perdieron la vida en accidente laboral en C-LM hasta septiembre, trece menos que el año pasado

Archivo - Operarios de la construcción trabajan en las obras del tramo I de la prolongación del Metro de Málaga. A 04 de septiembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). La consejeras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y de Foment - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 13 (EUROPA PRESS)

Un total de 30 trabajadores fallecieron en accidente laboral en Castilla-La Mancha en los nueve primeros meses del año, trece menos que en el mismo periodo en 2024 cuando murieron 43 personas.

Según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en términos generales, en jornada y en itinere, en 2025 se produjeron 18.631 accidentes, en comparación a los año 2024, en el que se registraron 19.099 accidentes.

Del número de accidentes graves, fueron 167, en relación a los 170 de 2024.

DESCENSO NACIONAL

A nivel nacional, un total de 547 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los nueve primeros meses del año, 26 menos que en igual periodo de 2024, lo que en términos relativos implica un descenso del 4,5%.

La mayor parte de los accidentes mortales del periodo enero-septiembre se produjeron por infartos y derrames cerebrales (178), golpes por la caída de un trabajador (74), quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (63) y accidentes de tráfico (57), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 6,4% hasta septiembre tras registrarse 436 fallecidos, treinta menos que en 2024, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte aumentaron un 3,7%, hasta un total de 111 fallecidos, cuatro más que entre enero y septiembre del año pasado.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 195, con un descenso del 18,4% frente a 2024. También recortó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde fallecieron 38 trabajadores, seis menos que hasta septiembre de 2024.

Por contra, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción, con 122 fallecidos, 18 más que en 2024 (+17,3%), y en la industria, con 81 muertes, dos más que entre enero y septiembre del año pasado (+2,5%).

El índice de incidencia de accidentes mortales en jornada (número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores) bajó hasta septiembre un 8,5%, con descensos del 20,5% y 14,8% en servicios y agricultura, e incrementos del 14,1% y del 0,9% en la industria y construcción, respectivamente.

CAEN LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 1,9% en los nueve primeros meses del año, hasta un total de 458.570, de los que 393.510 se produjeron en el centro de trabajo (-2,4%) y 65.060 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 1,5%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 2.803 hasta septiembre, un 1,1% menos, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave bajaron un 12,8%, hasta los 689.

Los accidentes leves en jornada de trabajo se redujeron un 2,4%, hasta un total de 390.271, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 1,7%, hasta los 64.260.

502 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 45 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 547 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta septiembre, 502 eran asalariados, 25 menos que en igual periodo del año pasado (-4,7%), mientras que 45 fallecidos eran trabajadores autónomos, uno menos que en el mismo periodo de 2024 (-2,2%).

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta septiembre 21.107 accidentes laborales con baja, un 14% menos que en igual periodo de 2024, con 19.592 siniestros en jornada de trabajo (-14,6%) y 1.515 accidentes 'in itínere', un 4,9% menos.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, entre enero y septiembre se notificaron 403.845 accidentes sin baja laboral, un 2,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.