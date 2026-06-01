Una treintena de entidades participarán este sábado en la segunda edición de la Feria de la Salud de Guadalajara

El concejal de Salud de Guadalajara, Roberto Narro. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Salud del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro, ha presentado este lunes la II Feria de la Salud, que se celebrará el próximo sábado, 6 de junio, en el parque de la Concordia, en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno municipal, se enmarca en la apuesta por mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar un modelo de ciudad más saludable en el que la prevención, la actividad física y el bienestar emocional sean pilares fundamentales, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante su intervención, Narro ha subrayado que "la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad", destacando la importancia de fomentar hábitos de vida saludables, la participación comunitaria y el acceso a información rigurosa y útil para la ciudadanía.

CERCA DE 30 ENTIDADES IMPLICADAS

La II Feria de la Salud contará con la participación de cerca de 30 entidades del ámbito sociosanitario entre asociaciones de pacientes, colegios profesionales, universidades y organizaciones sociales, que ofrecerán durante toda la jornada información, asesoramiento, talleres y actividades divulgativas.

El concejal ha destacado la "extraordinaria respuesta" del tejido sociosanitario local, cuya implicación permite acercar a los ciudadanos recursos, conocimientos y apoyo en áreas clave como la prevención de enfermedades, la salud mental, la alimentación, la actividad física o el tratamiento de enfermedades crónicas.

Entre las actividades programadas, destacan talleres prácticos como uno de concentración y relajación dirigido a niños, impartido por el Colegio de Enfermería; un taller sobre anafilaxia y uso de medicación de rescate a cargo de la Asociación Alerguada; o controles de glucemia organizados por la Asociación de Diabetes de Guadalajara.

Narro ha señalado que esta segunda edición consolida la iniciativa, con una participación similar a la anterior, pero incorporando nuevas entidades como el Colegio Oficial de Médicos o el de Ópticos-Optometristas, lo que refuerza el carácter integrador y multidisciplinar de la feria.

Además, la jornada coincidirá con las actividades del Día del Deporte, organizadas por el Área municipal, lo que permitirá extender el ambiente saludable y activo a distintos puntos de la ciudad.

GUADALAJARA, CIUDAD CARDIOPROTEGIDA

Durante la presentación, el concejal también ha anunciado un importante avance en materia de salud pública como es la ampliación de la red municipal de desfibriladores.

Así, en las próximas semanas se instalarán 19 nuevos dispositivos en centros sociales, servicios de emergencia y distintos puntos de la ciudad, junto a dos tótems de acceso público que se ubicarán en las zonas de Santo Domingo y la plaza de España.

Con esta actuación, Guadalajara incrementará en un 68% su red de desfibriladores, pasando de 28 a 47 equipos, avanzando así en su objetivo de convertirse en una ciudad cada vez más cardioprotegida.

Para finalizar, Roberto Narro ha agradecido la implicación de todas las entidades participantes y ha animado a vecinos y visitantes a acercarse al parque de la Concordia el próximo sábado para disfrutar de una jornada "útil, participativa e interesante, en la que la salud será la gran protagonista".