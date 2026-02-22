Tres afectados por humo tras originase un incendio en una vivienda en Heras de Ayuso (Guadalajara)

Archivo - UVI. Ambulancia - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El incendio en el garaje de una vivienda unifamiliar en Heras de Ayuso (Guadalajara) ha dejado a tres personas afectadas por inhalación de humo, que han tenido que ser trasladadas al hospital de Guadalajara.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 9.18 horas en la calle Mayor.

Se trata de dos hombres de 52 y 25 años y una mujer de 52 años. Tras ser atendidos en el lugar por la UVI, han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico al hospital de Guadalajara. Además, han estado en el operativo la Guardia Civil y los bomberos de Azuqueca de Henares, que han dado el fuego por extinguido.