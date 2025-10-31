Tres detenidos de una empresa de saltos en paracaídas de Cuenca por irregularidades

CUENCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Pegaso del Destacamento de Fiscal y Fronteras, en el marco del Plan para el Control de la Aviación Ligera y Deportiva que lleva a cabo la Comandancia de Cuenca, ha detectado mientras realizaban una inspección a una de las varias entidades de saltos en paracaidismo que actúan en el aeródromo de Casas de los Pinos (Cuenca), que una de esas entidades no despegó el avión durante todo el tiempo que duró la inspección. Se han detenido a tres personas por participar en supuestos ilícitos penales relacionados con la actividad.

Según informa el instituto armado, esta situación derivó en la apertura de una investigación a la empresa de saltos en paracaídas. Durante el transcurso de la misma, la Guardia Civil constató que en esta empresa los mantenimientos de las aeronaves no se realizaban correctamente al no realizarse por personal cualificado, ni siguiendo los protocolos establecidos.

Igualmente, los agentes observaron irregularidades cometidas por las personas encargadas de realizar los repostajes, con el riesgo consiguiente para ellos mismos, así como para el resto de trabajadores y los paracaidistas participantes.

Finalmente, tras todas las investigaciones oportunas, agentes del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Cuenca, con el apoyo del personal especializado de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de Madrid, procedieron a detener al propietario de la empresa, por haber cometido supuestamente delitos contra la ley penal y procesal de navegación aérea, contra los trabajadores, además de un delito de riesgo provocado por explosivos y otros agentes.

Igualmente, se detuvieron a otras dos personas que eran los encargados de los repostajes de la aeronave, por supuestos delitos de riesgo provocado por explosivos y otros agentes.

Además de las detenciones realizadas por la Guardia Civil, AESA levantó actas por infracciones debido a las deficiencias de aeronave, a la que finalmente inmovilizó.

Los detenidos y diligencias policiales instruidas fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de San Clemente (Cuenca).