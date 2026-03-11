Tres detenidos en Hellín en una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas

Archivo - Coche de la Policía Nacional imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALBACETE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha culminado en Hellín (Albacete) una operación contra el tráfico de drogas que ha logrado la detención de tres personas, así como desmantelar los dos puntos de venta de estupefacientes que utilizaban para distribuir hachís y cocaína.

A principio de este año la Policía Nacional recibió información que apuntaba a la existencia de un punto de venta de droga en un domicilio ubicado en el centro de Hellín.

La investigación que se inició a partir de este dato, no sólo confirmó la existencia de dicho punto, sino que además se averiguó que las mismas personas que se estaban dedicando al tráfico de drogas también utilizaban otro inmueble, con evidentes signos de abandono y muy próximo al anterior, para vender hachís y cocaína, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

El modus operandi que seguían tanto en el propio domicilio de uno de los detenidos como en el inmueble abandonado, era básicamente el mismo: los consumidores se acercaban bien a la puerta o bien a alguna ventana para realizar el intercambio.

La afluencia de compradores era tal que incluso en algunos casos guardaban su turno en el exterior, a la espera de que les dispensasen la droga.

Para realizar el registro en la vivienda fue necesaria la intervención de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, ya que el uno de los inmuebles disponía de una puerta antiocupación que los traficantes aprovechaban para dificultar la entrada por parte de la Policía.

Fruto de los registros se intervinieron 97 gramos de cocaína y 167 gramos de hachís, así numerosas dosis de esta misma sustancia ya preparadas para su distribución. También se encontraron 17.242 euros en efectivo y una balanza de precisión.

Además, en el segundo de los inmuebles se hallaron dos perros en unas condiciones de higiene lamentables, por lo que se dio aviso a los servicios municipales, que se hicieron cargo de ellos.

La operación se saldó con tres detenciones y la desarticulación de los dos puntos de venta que estaban funcionando a pleno rendimiento.

De hecho, en el momento en que se estaba realizando la intervención policial en el segundo de los inmuebles, y a pesar de la presencia de los agentes, continuaban acercándose compradores para adquirir droga.

En esta operación han participado efectivos de la Comisaría Local de Hellín, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Albacete y la Policía Local de Hellín, cuya colaboración ha sido fundamental para canalizar la información aportada por los vecinos del casco antiguo de la ciudad.