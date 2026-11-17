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ALBACETE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo una investigación contra el tráfico de drogas en Albacete que ha culminado con la detención de tres personas que operaban introduciendo sustancias estupefacientes y terminales telefónicos en el Centro Penitenciario 'La Torrecica'.

Esta operación se inició en el mes de septiembre, cuando se recibieron diversas informaciones sobre el trabajador de una empresa que ofrece sus servicios en la prisión, el cual estaría aprovechando su actividad laboral para introducir estupefacientes y terminales telefónicos a cambio de una compensación económica.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional solicitó la colaboración del Área de Seguridad del Centro Penitenciario y pudo averiguar que el trabajador investigado contactaba regularmente con un interno que cumplía prisión por delitos contra la salud pública, y que sería este quien posteriormente la distribuía, bajo pedido, en el interior de la prisión.

Estas entregas tenían lugar cuando ambos individuos coincidían en el interior de uno de los espacios del centro, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Una vez identificado el modus operandi empleado para la introducción de la droga, los investigadores se centraron en identificar a la persona que le facilitaba la droga al trabajador que actuaba como intermediario, resultando ser un varón, miembro de un clan familiar conocido por su implicación en varias investigaciones de tráfico de drogas.

Posteriormente, y en coordinación con el Área de Seguridad del Centro Penitenciario, se estableció un dispositivo para abortar la próxima operación de introducción de droga en la prisión, lo que se logró con la colaboración del Grupo de Intervención y Control Operativo y los funcionarios de servicio de prisiones, evitando así que la droga llegase a su destino final.

En total, se han intervenido 65 gramos de hachís, 1 gramo de cocaína y dos terminales telefónicos que iban a ser distribuidos entre diferentes internos de la prisión. Además, se ha detenido a los tres varones implicados en la trama investigada y se ha cortado una importante vía de entrada de estupefacientes en el centro penitenciario de Albacete.