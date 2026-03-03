Tres detenidos tras ser sorprendidos cuando robaban en una empresa de Cuenca

Efectos robados. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de febrero, efectivos de la Guardia Civil de Cuenca procedieron a la detención de tres varones con edades comprendidas entre los 20 y 40 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, en una empresa conquense.

Los detenidos franquearon las medidas de seguridad de una empresa conquense, saltando el muro perimetral, y tras fracturar el candado de la verja de acceso, procedieron a introducir en el interior un vehículo de carga tipo furgón en el que transportar el material objeto del robo, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante estos hechos, y alertados por el personal de seguridad privada del recinto, patrullas del Puesto Principal de Tarancón y del Puesto de Carrascosa se desplazaron al lugar de los hechos, sorprendiendo a los intrusos, quienes emprendieron una huida a pie, dejando en el lugar la furgoneta cargada con el material que intentaban robar.

Estos hechos desencadenaron una actuación urgente y que involucró a componentes de la Policía Local de Tarancón, dando como resultado la localización de un vehículo con el que los detenidos habían llegado a la localidad y dejaron aparcado en los extrarradios.

Fruto de las pesquisas y diversas labores de investigación, agentes del Puesto Principal de Tarancón consiguieron identificar a estas personas cuando regresaron al lugar de los hechos con un tercer vehículo para intentar recuperar los vehículos que habían dejado abandonados al emprender la huida.

Finalmente, y como resultado de la investigación, los autores fueron detenidos, recuperando los efectos que intentaban sustraer e inmovilizando los vehículos utilizados al efecto.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y el material reseñado, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Tarancón.

La Guardia Civil recuerda la importancia y el valor que tienen las denuncias interpuestas por los ciudadanos en relación de los delitos cometidos contra sus propiedades, agradeciendo la colaboración ciudadana en la comunicación de cualquier información relevante para el desarrollo de su labor.