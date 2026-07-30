Tres dotaciones de bomberos siguen trabajando en el incendio de un jardín de Almagro que afecta a viviendas

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CIUDAD REAL 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres dotaciones de bomberos continúan trabajando en las labores de extinción del incendio originado en un jardín de la calle Armaos de Almagro (Ciudad Real), que afecta de momento a ocho viviendas de las 20 adosadas que se encuentran cerca del epicentro del fuego.

Las llamas, que se han propagado a la cornisa de un bloque de viviendas, ha provocado el desalojo de 30 personas. Según el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha los vecinos se encuentran aún desalojados a la espera de que se valore si la estructura ha sufrido daños.

Un equipo médico ha atendido a una mujer que necesitaba oxígeno, trasladándola al centro de salud del municipio. Además de los bomberos, se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, un médico de Urgencias y una UVI.