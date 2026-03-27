Tres heridos leves tras la colisión múltiple en la A-3 en La Hinojosa (Cuenca)

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CUENCA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridos leves tras la colisión múltiple registrada este viernes en la A-3 a su paso por La Hinojosa (cuenca) en sentido Valencia.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que un hombre y una mujer d 20 años han sido trasladados en ambulancia de urgencias al Hospital General de Villarrobledo, mientras que otra mujer, de 33 años, ha sido atendido en el lugar del siniestro, sin precisar traslado.

El accidente ha tenido lugar a las 15.35 horas de este viernes, en el kilómetro 151.

La autovía ha estado cerrada al tráfico unos minutos, hasta que se han retirado los vehículos siniestrados. En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil y de una ambulancia.