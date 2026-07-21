Tres investigados en Aceuchal por el hurto de casi dos toneladas de ajos morados en Tarazona de la Mancha

Furgoneta en la que trasladaban los ajos robados - GUARDIA CIVIL

ACEUCHAL (BADAJOZ)/ALBACETE, 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado en la localidad pacense de Aceuchal a tres hombres como presuntos autores de un delito de hurto de 1.860 kilogramos de ajos de la variedad morada en una explotación de la provincia de Albacete, así como a pertenencia a grupo criminal.

Los hechos tuvieron lugar a finales de la pasada semana, cuando patrullas operativas de la Guardia Civil y Policía Local identificaron a los ocupantes de una furgoneta en el término municipal de Aceuchal, en la que hallaron una cantidad masiva de ajos morados, que arrojaron un peso total de 1.860 kilogramos.

Al solicitar la documentación legal pertinente, que acredita la lícita procedencia del producto, los sospechosos no pudieron aportar ninguna certificación que justificase su posesión.

Las posteriores gestiones e investigaciones permitieron averiguar que la mercancía procedía de una explotación agrícola ubicada en el municipio de Tarazona de la Mancha (Albacete), en la que se había producido el robo de los ajos, cuyo valor de mercado asciende a los 9.300 euros, según señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Por este motivo se procedió a la instrucción de diligencias penales, investigando a los tres varones por un presunto delito de hurto, así como pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.