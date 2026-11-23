Archivo - Riada en Madrigueras. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Madrigueras (Albacete) han investigado a tres personas, vecinas de esa misma localidad, dos de 40 y otra de 43 años de edad, como presuntas autoras de los delitos de allanamiento de morada y coacciones. Los implicados habrían aprovechado la situación crítica tras el temporal para expulsar sin motivo a los inquilinos de unas viviendas que tenían alquiladas.

La Guardia Civil de Madrigueras tuvo conocimiento de que dos familias, con dos menores de edad de 3 y 6 años, habían sido expulsadas, sin mediar motivo, de las viviendas que tenían legalmente alquiladas y al corriente de pago, momento en que se iniciaron unas investigaciones para esclarecer los hechos y dar inmediato amparo a estas personas vulnerables y a los menores de edad afectados, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Durante estas pesquisas, la Guardia Civil constató como los propietarios de dos viviendas legalmente alquiladas y al corriente del pago de la renta coaccionaron y forzaron la salida de los inquilinos y sus familias, entrando uno de ellos sin su permiso a la morada de una familia, sacando sus enseres personales, ocasionando de este modo una situación de desprotección sobre víctimas especialmente vulnerables.

Esta situación se ha visto agravada por ocurrir los hechos cuando la localidad se encontraba en situación catastrófica por la riada del pasado dos de octubre, que ocasionó desperfectos y numerosos daños materiales tanto en propiedades privadas como municipales.

Cabe recordar que el pasado 2 de octubre, la localidad de Madrigueras vivió una de las jornadas más duras de su historia reciente. En cuestión de muy pocas horas, una intensa dana descargó un enorme volumen de agua sobre el municipio, provocando fuertes riadas e inundaciones repentinas que anegaron calles, viviendas e infraestructuras municipales, cobrándose incluso la vida de una vecina del municipio.

Las diligencias policiales, instruidas por efectivos de la Benemérita de Madrigueras, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de la localidad albaceteña de La Roda, que ha entendido de las actuaciones.

Con esta actuación, la Guardia Civil no solo ha esclarecido los hechos delictivos, sino que ha garantizado la protección inmediata de las víctimas, que han sido acogidas, de forma provisional, en un centro municipal gestionado por el Ayuntamiento de Albacete, donde reciben el amparo y los recursos necesarios.