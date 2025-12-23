Tres personas heridas en Cuenca por una colisión de dos turismos en Cuatro Caminos

Coches accidentados tras una colisión en Cuataro Caminos, en Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este lunes en una colisión de dos vehículos en Cuenca, concretamente en la encrucijada de la calle Hurtado de Mendoza con avenida Castilla-La Mancha, conocida como Cuatro Caminos.

Según informan fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente tenía lugar a las 22.54 horas del lunes y las heridas son dos mujeres de 58 y 61 años y un hombre de 48. Los tres han sido trasladados al Hospital Universitario de Cuenca.

Además de los efectivos sanitarios, se desplazaban hasta el lugar efectivos de la Policía Local, que investiga las causas del siniestro.