Un turismo y una ambulancia chocan en la avenida Reyes Católicos de Cuenca

Colisión entre un turismo y una ambulancia en Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un turismo y una ambulancia han colisionado este sábado en la avenida Reyes Católicos de Cuenca, según ha informado la Policía Local de Cuenca a través de su cuenta de Instagram.

El accidente se ha saldado sin heridos, pero ha sido necesario cortar el tráfico en ambos sentidos de esta vía para garantizar la seguridad y facilitar la intervención de los servicios que han participado en la intervención.

Por otro lado, la Policía Local también ha colaborado en una intervención con los bomberos en la calle Las Torres, donde se ha desprendido un cableado que podría haber afectado al recorrido de la procesión del Duelo del Sábado Santo conquense.

La Policía Local confirma que la incidencia ha sido atendida para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del paso del desfile.