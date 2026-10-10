La UCI del Mancha Centro obtiene la máxima acreditación en implantación y seguimiento de marcapasos y holter subcutáneos. - JCCM

CIUDAD REAL 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital General Universitario Mancha Centro ha obtenido la acreditación de nivel III en marcapasos y holter subcutáneos concedida por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc). Se trata del máximo nivel que esta sociedad científica reconoce a las unidades en esta área de la estimulación cardiaca.

La acreditación, otorgada tras la evaluación del comité correspondiente, reconoce la experiencia del servicio en la implantación y el seguimiento de estos dispositivos, así como su capacidad para formar a médicos en los tres niveles de competencia establecidos por la Semicyuc. El reconocimiento tiene una validez de cinco años, hasta julio de 2031.

Los marcapasos ayudan a mantener un ritmo cardíaco adecuado cuando el corazón late demasiado despacio. Los holter subcutáneos, por su parte, registran la actividad eléctrica del corazón durante periodos prolongados y facilitan el estudio de alteraciones del ritmo que pueden aparecer de forma intermitente.

DESDE EL AÑO 2002

Según informa el Gobiero regional, la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Mancha Centro, que cuenta con 10 camas, comenzó a realizar implantes en 2002. Desde entonces ha implantado 2.240 marcapasos y 530 holter subcutáneos. En la actualidad realiza alrededor de 150 implantes de marcapasos y 100 de holter subcutáneos al año, además de unas 2.000 revisiones anuales en consultas externas para el seguimiento de los pacientes portadores de estos dispositivos en el área sanitaria.

Para conceder el nivel III a una unidad en marcapasos y holter subcutáneos, la Semicyuc exige, entre otros requisitos, una actividad superior a 100 implantes y 400 seguimientos al año, así como la presencia de, al menos, un facultativo con competencia acreditada de nivel III. Este reconocimiento permite formar a profesionales que aspiran a cualquiera de los tres niveles de competencia.

NUEVA TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN

El servicio ha incorporado recientemente el implante de marcapasos con estimulación en la zona de la rama izquierda del corazón. Esta técnica busca activar los ventrículos a través del sistema natural de conducción cardiaca y conseguir una contracción más sincronizada.

Su incorporación amplía las opciones de tratamiento para los pacientes en los que está indicada la implantación de un marcapasos. Las guías clínicas contemplan la estimulación del sistema de conducción entre las alternativas para determinados pacientes que precisan estimulación cardiaca frecuente.