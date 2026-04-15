La UCLM estrena 'Juvenis Aeterna', una pieza musical inédita de Ferrer Ferran para celebrar 40 años de historia

Presentación de la Suite Sinfónica Juvenis Aeterna con motivo del 40 aniversario de la Universidad. - UCLM

CUENCA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) presenta la Suite Sinfónica 'Juvenis Aeterna', una pieza musical conmemorativa inspirada en el himno académico Gaudeamus Igitur, con motivo del 40 aniversario de la institución.

El compositor de prestigio internacional Ferrer Ferran es el artífice de la obra, que se erige como un canto sinfónico a la juventud a través de composiciones musicales como la bulería o la jota, ha informado la UCLM en nota de prensa.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha señalado que esta iniciativa posibilitará la proyección internacional de la universidad regional desde la música: "'Juvenis Aeterna' puede convertirse en una pieza que trascienda las fronteras del ámbito universitario. La estrenamos de forma inédita en nuestra universidad y con nuestros artistas, pero también aspiramos a que llegue a Latinoamérica".

Garde ha celebrado el buen hacer de la UCLM en el ámbito cultural, que "ha cambiado de forma radical en los últimos años y que se debe, en gran medida, al estudiantado que se implica en las distintas propuestas".

Las agrupaciones musicales de la UCLM interpretarán la composición por primera vez el próximo 18 de abril en el V Intercampus de Bandas de Música Universitarias bajo la dirección del propio compositor. El concierto comenzará a las 18.00 horas en el Paraninfo Universitario de Cuenca y la entrada será libre hasta completar aforo.

La directora de la banda anfitriona, Miriam Castellanos, ha señalado que la pieza adapta el himno académico por excelencia con diversas técnicas musicales, por lo que "servirá como punto de unión con otras agrupaciones universitarias en España".

La obra se divide en cuatro partes que protagonizarán por separado cada una de las bandas de la UCLM. Con una duración total de 20 minutos, la melodía invita a soñar y está pensada para conectar con la juventud.

La obra comienza con 'El despertar del saber', música fresca y atrayente que evoca el inicio del camino universitario, para continuar con 'Los días dorados', una bulería que trata de reflejar la intensidad y la vitalidad en la universidad. La tercera parte se titula 'El eco del tiempo' y aborda de forma introspectiva el ensueño, la importancia de cumplir metas y el paso de la vida.

La obra culmina con 'La celebración de la vida', una jota con carácter festivo y final apoteósico.

Durante la presentación, también se ha estrenado la partitura de la obra en gran formato, un diseño llevado a cabo por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Imagen (CIDI) de la UCLM, producido por la Escuela de Artes Cruz Novillo y encuadernado de forma manual por Colgadas Qnk.

El vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social, César Sánchez Meléndez, ha explicado que la UCLM ha trabajado en la pieza junto al compositor desde hace seis meses: "Invitamos a todo el público a que asista por primera vez a la interpretación de la partitura de la mano de nuestro estudiantado en un encuentro que ya se ha consolidado tras cuatro ediciones de éxito".

El V Intercampus de Bandas de Música Universitarias, organizado por el Área de Cultura de la UCLM, adquiere en este curso una relevancia especial con motivo del 40 aniversario. Este encuentro permite la cohesión del talento artístico de la universidad regional y escenifica el trabajo constante que realizan durante todo el año desde las diversas agrupaciones musicales.