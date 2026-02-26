UCLM inicia en Toledo la ronda de encuentros con equipos de orientación y dirección de centros de Secundaria

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acogerá hasta el 26 de marzo en todos sus campus una nueva edición de las Jornadas para Departamentos de Orientación y Dirección de Centros de Secundaria, La actividad, que este jueves han inaugurado en Toledo el rector, Julián Garde, y el consejero de Educación, Amador Pastor, abordará asuntos como la normativa de acceso, la inteligencia artificial aplicada a la docencia o las oportunidades de internacionalización.

En declaraciones previas al acto inaugural, el rector, Julián Garde, ha subrayado la importancia de estas jornadas al considerarlas "un espacio clave para actualizar información académica y abordar temas de actualidad que el personal orientador debe trasladar al alumnado de segundo de Bachillerato", tal y como ha informado la Universidad y la Junta en nota de prensa.

En este contexto, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa y a las familias, al asegurar que los centros de secundaria de la región realizan una labor sólida y que el estudiantado está preparado para superar la PAU con garantías.

Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Consejería de Educación y el trabajo técnico desarrollado en la adaptación al nuevo modelo de pruebas, cuyo impacto, ha recordado, "fue nulo en la convocatoria anterior".

El rector ha destacado también los indicadores que avalan el atractivo y la solidez institucional de la UCLM. Así, ha señalado que la tasa de abandono se sitúa un 10% por debajo de la media del sistema público presencial, que la universidad ocupa el cuarto lugar en afiliación a la Seguridad Social de sus egresados y que, este curso, el 24% del alumnado de nuevo ingreso procede de otras comunidades autónomas.

A su juicio, estos datos reflejan el resultado del trabajo conjunto entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la universidad, y refuerzan la confianza de las familias en una institución con buenos niveles de permanencia, empleabilidad y capacidad de atracción.

Por su parte, el consejero de Educación ha afirmado que estas jornadas, celebradas desde hace casi una década, son clave para ofrecer a orientadores y equipos directivos pautas claras sobre el acceso a la universidad.

En su intervención, Pastor ha señalado que, gracias al compromiso del Gobierno regional y del Gobierno de España, a través de las becas del Ministerio y de la primera matrícula gratis de la Junta, más de 5.800 alumnos y alumnas de la región podrán iniciar el próximo curso de manera gratuita, "una medida que cumple su segunda edición y que diferencia a Castilla-La Mancha con respecto a otras comunidades".

Ha recordado que la nota de acceso se compone en un 60% del expediente de Bachillerato y en un 40% de la PAU, y ha afirmado que, en un contexto de transición del modelo de pruebas, la prioridad es garantizar certidumbre y equidad para los más de 8.500 estudiantes que se presentarán este año.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración con la UCLM y destacó medidas para reforzar el atractivo del sistema universitario regional, como la primera matrícula gratuita, la congelación de precios públicos y el programa Reto D, que incluye apoyo económico al alumnado de zonas despobladas para que curse estudios superiores sin abandonar su entorno de origen.

Organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, las jornadas abordarán las novedades legislativas y orientaciones en el acceso y la admisión a la universidad.

También habrá una conferencia sobre la inteligencia artificial aplicada a la docencia y otra sobre las oportunidades de internacionalización en el marco de la alianza de universidades europeas COLOURS, en la que la UCLM participa junto a universidades de Alemania, Polonia, Suecia, Croacia, Italia, Francia, Macedonia del Norte y Letonia.