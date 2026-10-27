La UCLM, entre las mil universidades más sostenibles del mundo según el ranking UI GreenMetric

Espacios verdes de la Universidad de Castilla-La Mancha. - UCLM

ALBACETE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se ha consolidado como una de las universidades más comprometidas con el desarrollo sostenible al situarse en el puesto 811 de las 2.016 instituciones participantes en la edición 2026 del ranking internacional UI GreenMetric World University Rankings, una de las principales clasificaciones mundiales que evalúan las políticas y acciones universitarias en materia de sostenibilidad.

La institución ocupa además la vigesimoprimera posición entre las universidades españolas incluidas en el estudio.

La UCLM alcanza una puntuación global de 6.202,5 puntos sobre 10.000 y destaca especialmente en el apartado de Energía y Cambio Climático, donde se sitúa en el puesto 211 a nivel mundial, su mejor resultado entre los distintos indicadores analizados.

Este reconocimiento valora aspectos como la implantación de energías renovables, la eficiencia energética, los edificios inteligentes, las políticas de reducción de emisiones y otras actuaciones orientadas a la transición ecológica, según ha informado la Universidad por nota de prensa.

El vicerrector de Economía y Planificación Estratégica de la UCLM, Francisco Sáez, ha valorado muy positivamente la evolución experimentada por la institución.

"Los resultados reflejan una evolución muy positiva de nuestra posición, tanto a nivel internacional como nacional. A nivel global ascendemos 314 posiciones, pasando del puesto 1.125 al 811. Esta mejora resulta especialmente significativa si tenemos en cuenta que el número de universidades evaluadas ha aumentado en 271, pasando de 1.745 a 2.016", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que "en cuanto a nuestra clasificación nacional, mejoramos siete posiciones, pasando del puesto 28 al 21", y ha subrayado que "el incremento registrado este último año adquiere todavía más valor por el notable aumento del número de universidades incluidas en el ranking".

Según explica el vicerrector, el buen comportamiento de la Universidad en este indicador guarda relación con una trayectoria sostenida en este ámbito.

"En este ranking concreto, nuestro mejor resultado coincidió con la obtención del reconocimiento definitivo como Campus de Excelencia Internacional en 2016, un proyecto precisamente orientado a la energía y el medio ambiente", ha recordado.

También ha señalado que la UCLM cuenta con una amplia oferta formativa en esta materia, como ejemplo, el Máster Erasmus Mundus en Ingeniería de Bioproductos y Biomasa Sostenible en colaboración con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia (Polonia) y la Universidad Tecnológica de Laaperanta-Lahti (Finlandia).

Sáez ha vinculado también estos resultados a las actuaciones que, lideradas por el Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras, la UCLM está impulsando en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

En este sentido, ha destacado las inversiones y proyectos relacionados con la incorporación de energía renovable en los campus universitarios, en particular aerotermia y paneles fotovoltaicos para autoconsumo, diversas actuaciones en las envolventes de edificios universitarios orientadas a la mejora de la eficiencia energética y otras medidas que tienen como objetivo una reducción notable del porcentaje del consumo de energía no renovable y en definitiva del impacto ambiental de la actividad institucional.

Igualmente, ha puesto en valor el papel de la Universidad como espacio de reflexión y colaboración en torno a la sostenibilidad.

"Recientemente hemos organizado, a través de la Cátedra de Economía Circular, un encuentro nacional de cátedras universitarias de sostenibilidad en el que participaron 25 cátedras procedentes de 15 universidades españolas", ha explicado.