La UCLM reducirá en un año el acceso de FP a la universidad con un plan pionero para facilitar su incorporación

Presentación del plan educativo para unir FP con la universidad. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno regional, pondrá en marcha a partir del próximo curso un plan pionero, denominado 'Conecta talento: 2+3', que permitirá a los estudiantes de la región completar en cinco años una titulación de Formación Profesional de grado superior y un grado universitario, reduciendo en un año la duración habitual de estos estudios.

El rector de la UCLM, Julián Garde; el consejero de Educación del Gobierno regional, Amador Pastor, y el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la universidad, José Manuel Chicharro, han sido los encargados de presentar este nuevo modelo educativo, que busca facilitar un itinerario continuo entre la FP y la universidad, con el fin de evitar que los estudiantes tengan que empezar de nuevo al cambiar de etapa.

El programa consistirá en cursar dos años de Formación Profesional y tres años de grado universitario, con el reconocimiento de hasta 60 créditos ECTS en la etapa universitaria tras la convalidación de las asignaturas de la FP, el máximo permitido por la normativa vigente, lo que permite reducir la duración total de los estudios.

En su fase piloto, se implantará en el ciclo de Administración y Finanzas vinculado al Grado en Administración y Dirección de Empresas en varios institutos de Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, así como en el ciclo de Mecatrónica Industrial en el IES 'Mercurio' de Almadén conectado con el Grado en Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de esta localidad.

El acceso al grado se realizará una vez finalizada la FP superior, bien mediante matrícula directa o, en el caso de titulaciones con alta demanda, a través de los procesos de admisión habituales.

Durante la presentación, el consejero de Educación ha destacado que este modelo permitirá ahorrar tiempo y costes a los estudiantes, estimando un ahorro cercano a los 1.000 euros al reducirse el número de matrículas necesarias para completar ambos estudios, ahorro que se sumaría a la medida de la primera matrícula gratuita en la UCLM.

Además, ha subrayado que el objetivo es reforzar el talento en Castilla-La Mancha y favorecer su permanencia en la Comunidad Autónoma.

En este sentido, ha indicado que alrededor de 3.000 alumnos potenciales podrían beneficiarse de esta iniciativa en su fase inicial, de los cuales 2.700 pertenecen al ámbito de Administración y Finanzas y unos 300 al de Mecatrónica Industrial.

MEDIDA PIONERA EN ESPAÑA

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha subrayado que este programa sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma en España en implantar este modelo, que ya funciona de manera integrada en Navarra.

Garde ha señalado que se trata de un paso "importantísimo" para el sistema educativo regional, destacando que la comunidad se sitúa a la vanguardia en la conexión entre la Formación Profesional y la universidad.

Asimismo, ha puesto en valor que actualmente el 13% del alumnado universitario procede de la FP, porcentaje que alcanza el 19% en el campus de Almadén, y ha defendido que esta iniciativa permitirá incrementar ese flujo y ordenar el tránsito entre ambas etapas educativas.

Además, ha avanzado que el proyecto nace como experiencia piloto y que se ampliará en próximos cursos a nuevas titulaciones, al tiempo que ha apuntado que la UCLM ya trabaja en un modelo inverso, el denominado 4+1, que permitiría a estudiantes universitarios completar su formación con un año de FP para reforzar su perfil práctico.

FUTURA LEY DE FP EN CASTILLA-LA MANCHA

Por otro lado, el consejero de Educación, Amador Pastor, ha anunciado que el Gobierno regional está ultimando el primer borrador de la futura Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, que verá la luz a lo largo de este mes de abril y que convertirá a la Comunidad Autónoma en la primera en contar con una normativa propia tras el marco estatal aprobado por el Ejecutivo central.

Pastor ha enmarcado este avance en el esfuerzo realizado en los últimos años para reforzar y dimensionar la oferta de FP, que ya roza los 1.000 ciclos formativos y alcanza los 47.000 alumnos en la región, consolidando este modelo como una vía para el desarrollo del talento.

La nueva ley buscará blindar por norma un sistema integrado de Formación Profesional que conecte todas las etapas, refuerce la orientación académica y facilite itinerarios como el presentado con el programa 'Conecta talento: 2+3', evitando barreras entre niveles educativos.

Según ha avanzado el consejero, el objetivo es que este primer borrador sea presentado a mediados de abril y que la ley pueda quedar aprobada a finales de 2026 o principios de 2027, consolidando así un modelo formativo que apuesta por la "excelencia y la continuidad educativa" en Castilla-La Mancha.