La UCO expone las deudas y grabaciones ocultas que rodean al principal acusado del doble crimen de Manzanares

Tercera sesión del juicio por doble asesinato ocurrido en Manzanares. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera sesión del juicio con jurado popular por el doble crimen de Manzanares ha puesto este jueves sobre la mesa nuevas conversaciones y grabaciones obtenidas durante la investigación de las desapariciones de J.M.I.F. y J.M.G.B., además de la delicada situación económica que atravesaba el principal acusado, J.C.V.

Uno de los testimonios más relevantes ha sido el del agente de la Unidad Central Operativa (UCO) encargado de analizar las conversaciones telefónicas y las grabaciones captadas durante la investigación de la desaparición de J.M.I.F.

Los agentes han explicado que J.C.V. era consciente de que tenía intervenido el teléfono móvil y adoptaba precauciones cuando quería mantener determinadas conversaciones. Sin embargo, desconocía que la Guardia Civil había instalado también un micrófono en su vehículo.

Según uno de los investigadores, algunas de sus conversaciones telefónicas estaban incluso "teatralizadas", al considerar que el acusado trataba de transmitir a los agentes una versión determinada mientras actuaba de otra manera.

Por ello, los investigadores concedieron especial relevancia a las frases que pronunciaba cuando creía encontrarse solo.

Una de esas grabaciones se produjo después de que G.R.E., acusado como cómplice, le alertara de que la Guardia Civil estaba realizando preguntas sobre una finca de Valdepeñas, adquirida unos días antes de la desparición de J.M.I.F., que había entrado en el radar de los investigadores.

Tras esa llamada, J.C.V. fue grabado reprochando la actuación de G.R.E. con expresiones como "te acabas de echar el delito encima", "ahora ya la has cagado bien" o "eres tonto".

"ESTO ESTÁ YA LISTO PARA SENTENCIA"

Otra de las frases que la Guardia Civil ha considerado especialmente relevante se produjo después de una conversación con J.C.S.L.F., otro de los acusados en el procedimiento, pero al que la Fiscalía no acusa, relacionado con la titularidad formal de aquella finca.

Según se ha expuesto ante el jurado, J.C.S.L.F. comunicó a J.C.V. que la Guardia Civil le había citado para declarar sobre la propiedad.

Tras finalizar la llamada y quedarse solo, el principal acusado pronunció la frase "Esto está ya, listo para sentencia", que uno de los investigadores ha calificado de "trascendental y reveladora".

La finca terminó convirtiéndose en una de las piezas fundamentales de la investigación. Días después, la Guardia Civil localizaría en un pozo de aquella propiedad de Valdepeñas los restos de J.M.I.F., desaparecido desde julio de 2022.

MÁS DE 150.000 EUROS EN DEUDAS CON AMIGOS

La sesión también ha permitido conocer nuevas conversaciones sobre la situación económica de J.C.V. El mismo día de su detención, un alto cargo retirado de la Guardia Civil y amigo del acusado habló por teléfono con otro conocido común y aseguró que J.C.V. le debía 37.000 euros.

Su interlocutor afirmó que a él le debía aproximadamente el triple y ambos hicieron referencia a otra persona a la que adeudaría unos 100.000 euros.

"Ha abusado de la confianza de los amigos y nos ha engañado", comentó el antiguo mando durante aquella conversación.

El propio alto cargo mostró su sorpresa por la detención de J.C.V. y llegó a plantear que podía tratarse de "un caso de doble personalidad", antes de afirmar que "la UCO no se equivoca".

Las conversaciones conocidas durante la sesión también han aportado información sobre la situación económica del principal acusado, uno de los elementos que la Fiscalía relaciona con el posible móvil de los dos crímenes.

46 AÑOS PARA J.C.V. Y 19 PARA G.R.E.

La Fiscalía solicita 46 años de prisión para J.C.V., al que considera autor de los dos asesinatos, y 19 años para G.R.E., acusado como cómplice y al que aplica la atenuante de confesión por su posterior colaboración con los investigadores.

El juicio continuará este viernes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real con nuevas declaraciones, entre ellas las de familiares de las dos víctimas y varios agentes de la Guardia Civil.