La UFC del hospital de Ciudad Real obtiene el certificado de excelencia de la Sociedad Española de Cardiología

Integrantes del equipo de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital General Universitario de Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cardiología ha concedido el certificado de excelencia a la Unidad de Cardiopatías Familiares (UCF) del Hospital General Universitario de Ciudad Real, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Se trata de una unidad multidisciplinar de alta resolución dentro del servicio de Cardiología que se creó para el abordaje integral de familias con problemas cardiacos hereditarios y de base genética.

Estas cardiopatías incluyen miocardiopatías, aortopatías (como el síndrome de Marfan), canalopatías (Síndrome de Brugada o síndrome de QT largo entre otros) o casos de muerte súbita cardiaca, diferentes de las cardiopatías congénitas, ya que estas últimas son defectos en la formación de la estructura cardiaca por un desarrollo anormal del mismo antes del nacimiento.

La Sociedad Española de Cardiología convoca regularmente concursos para conceder el sello de excelencia a sus diferentes subespecialidades. La UFC del hospital de Ciudad Real fue una de las 21 unidades de otros tantos centros hospitalarios españoles que concurrieron a la convocatoria con la presentación de una auditoría interna y el cuestionario de verificación de la SEC, tal y como ha informado la Junta por ntoa de prensa.

Concluido el proceso, ha sido una de las siete unidades de cardiopatías familiares que ha obtenido esta certificación; en España sólo tienen este sello de calidad 22 unidades.

Para el cardiólogo Jesús Piqueras, coordinador de la unidad desde su creación, el certificado de excelencia de la SEC es "un reconocimiento al tiempo que llevamos trabajando de forma reglada con pacientes y familiares sobre estándares científicos y un aval que nos anima a seguir progresando".

La unidad inicio su actividad en enero de 2018 y fue la primera de estas características puesta en marcha en la Comunidad Autónoma. Empezó a funcionar con un facultativo y una enfermera y ahora cuenta con tres cardiólogos: Jesús Piqueras, Jorge Martínez y Daniel Aguila, y dos enfermeras: Cristina Arjona y Cristina Díaz, junto el apoyo de Pilar Ruiz, enfermera de Insuficiencia Cardiaca, y Arancha González, cardióloga pediatra. En la UCF se atiende a un centenar de pacientes al mes.

La Unidad tiene dos consultas, una para pacientes nuevos e índices, el primer paciente diagnosticado con la enfermedad en una familia, fundamental para iniciar el estudio genético y el cribado de familiares, y otra para revisiones, por las que han pasado 2.299 pacientes de 841 familias; entre ambas suman más de 7.500 visitas en estos ocho años.

Más de la mitad de los pacientes estudiados son familiares sometidos a cribado cardiológico. Dentro de las miocardiopatías familiares la más frecuente es la hipertrófica, el engrosamiento anormal del músculo cardiaco, diagnosticado en un 15% de casos valorados, que cuenta recientemente con tratamiento farmacológico específico en su forma obstructiva.

Cabe destacar también el protocolo de actuación conjunto con el Instituto de Medicina Legal entre cardiólogos y médicos forenses para el estudio en casos de muerte súbita cardiaca en jóvenes, vigente desde 2018 en nuestra provincia.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

La Unidad de Cardiopatías Familiares del HGUCR lleva a cabo también una notoria actividad docente e investigadora. Está acreditada para formar a especialistas de Cardiología, ya que los MIR de último año han de pasar por la unidad para completar su residencia, y está participando desde su creación en estudios de investigación nacionales e internacionales y en ensayos clínicos.

Los facultativos de la Unidad participan con periodicidad trimestral en sesiones clínicas con los servicios de Cardiología y Medicina Intensiva. Asimismo, ofrecen charlas informativas dirigidas a deportistas ocasionales en las que se tratan patologías como la muerte súbita.

Por otro lado, la UFC participa en la actualidad en dos ensayos clínicos. Jesús Piqueras explica que el primero de ellos, denominado Early-Gene, es un estudio clínico en fase III que investiga si el uso temprano del fármaco candesartán puede prevenir o retrasar el desarrollo de la miocardiopatía dilatada en personas portadoras de mutaciones genéticas pero que aún no presentan síntomas. El segundo, el Sava-TTR Trial, investiga los efectos del tratamiento farmacológico con inhibidor de angiotensina/neprilisina en amiloidosis cardíaca.

Esta intensa actividad es "muy positiva" porque "estamos ayudado a incrementar la evidencia y el conocimiento en el ámbito de la Cardiología y somos fuente de pacientes y datos para proyectos de investigación, tesis doctorales, ponencias en congresos. Todo esto incrementa el valor científico de nuestro servicio y ayuda a que estudiantes y residentes puedan mejorar su capacitación", ha destacado.