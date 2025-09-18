UGT y CCOO anuncian movilizaciones en el sector del metal de Ciudad Real ante el bloqueo en la negociación del convenio

Archivo - Asamblea de elegados y delegadas del Metal de la comarca de Daimiel. - CCOO - Archivo

CIUDAD REAL 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agricultura de UGT Castilla-La Mancha y CCOO Industria de Castilla-La Mancha han anunciado este jueves que se llevarán a cabo movilizaciones para exigir el desbloqueo de la mesa de negociaciones del convenio colectivo del Metal de Ciudad Real.

La personas trabajadoras del sector Metal de la provincia están convocadas a dos asambleas, una el 25 de septiembre en Manzanares, en la sede de UGT y el 2 de octubre en Puertollano, en la sede de CCOO, según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto.

Ambos sindicatos defienden que la patronal se está negando a mantener "una negociación realista y constructiva, proponiendo posiciones inasumibles para la parte social, sobre todo en la medida en que quiere acabar con la antigüedad; eliminar los complementos de accidente y enfermedad; y no incluir a los talleres en los pluses de mejora voluntaria del complejo petroquímico de Repsol ni al resto de la provincia en los pluses de parada".

Según los sindicatos, también se niega a una subida salarial con revisión del IPC así como la posibilidad de nombrar recursos preventivos.

UGT FICA y CCOO Industria han asegurado que "frente a esta cerrazón de la patronal" la única salida es la protesta y la lucha, y han realizado un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras del Metal de Ciudad Real para sumarse a las movilizaciones y defender un convenio digno.