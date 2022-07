UGT y CCOO saldrán a la calle en Almansa el día 21 para exigir una subida salarial a los trabajadores del calzado

ALBACETE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria han anunciado este jueves la convocatoria de una concentración el próximo 21 de julio en las calles de Almansa para exigir a la patronal la subida de los salarios de los trabajadores y trabajadoras afectados por el convenio del calzado, el segundo convenio estatal con peores retribuciones.

En rueda de prensa, ambos sindicatos han vuelto a mostrar su rechazo a la última propuesta llevada a la mesa de negociación del convenio estatal del calzado, la cual contempla una subida salarial del 4 por ciento, han informado en un comunicado conjunto.

El secretario provincial de UGT FICA en Albacete, Manuel Rodríguez, ha indicado que "no estamos pidiendo el 10,2 por ciento, que es lo que ha subido el IPC en el mes de junio, pero sí pedimos que la patronal se responsabilice y firme una cláusula de revisión salarial; los trabajadores/as no pueden seguir permitiéndose perder poder adquisitivo". Según ha añadido, la del 21 de julio no será ni la primera ni la última protesta que protagonizarán estos profesionales.

Ha apuntado que de las empresas de Almansa sale calzado de mucha calidad, "algo que se tiene que ver reflejado en los salarios, tal y como ocurre en otros países como Francia e Italia" y ha explicado que el próximo 21 de julio emplazan a la concentración de la plaza de Santa María de Almansa para dar visibilidad a los problemas que acarrean estos trabajadores y es que "ya está bien de perder poder adquisitivo".

Por su parte, el secretario general de CCOO Industria en la región, Ángel León, ha señalado que el sector da trabajo a 40.000 personas en todo el país, de las cuales alrededor de 3.000 están en empresas de la comarca de Almansa y unas 1.500 en Fuensalida (Toledo).

"Hablamos de un convenio que afecta a 4.500 personas con salarios mileuristas; no podemos ser los paganos de esta crisis". El responsable regional del sindicato también ha exigido a la patronal de Almansa que acuda a la mesa negociadora del convenio estatal y que, de esta manera, "ejerza su responsabilidad".

A esa responsabilidad se ha referido el responsable de Acción Sindical de UGT FICA Albacete, Luis Gabriel Losa, quien ha recordado a la patronal el apoyo que por parte de los dos sindicatos recibieron las empresas cuando Estados Unidos impuso aranceles al calzado español.

"Ahora es la patronal la que debe dar un paso al frente y demostrar responsabilidad, tal y como ya lo hicimos UGT FICA y Comisiones Obreras el año pasado cuando firmamos en el mes de mayo una declaración institucional brindando nuestro apoyo a los empresarios". Para Luis Gabriel Losa es prioritario dar una solución al problema de la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores/as.

Tras la concentración que tendrá lugar en Almansa el 21 de julio, protesta que se repetirá en otros lugares de la geografía nacional como La Rioja, los dos sindicatos --de no ver avances-- continuarán con las movilizaciones una vez terminado el verano.

Así lo ha puesto de manifiesto Carlos Navalón, de CCOO Almansa, quien ha señalado que otro de los motivos de la movilización tiene que ver igualmente con la necesidad de reducir las horas de trabajo, ya que, "al igual que ocurre con los salarios, es el segundo convenio estatal con más horas".

La concentración del 21 de julio tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza de Santa María de Almansa. Tanto UGT FICA como Comisiones Obreras han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda y denuncie la situación que sufren estos trabajadores.