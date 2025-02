UGT exige una Mesa con el Ministerio de Hacienda para abordar una reforma tributaria y evitar que el SMI pague IRPF

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles la convocatoria de una Mesa de los agentes sociales con el Ministerio de Hacienda para abordar tanto "la tributación del Salario Mínimo Interprofesional" y su paso a tributar el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como "todo lo que tiene que ver con la tributación de los niveles 1 y 2".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios desde el IX Congreso de UGT Castilla-La Mancha, en las que ha manifestado el rechazo de la central sindical a la incorporación de los perceptores del SMI al abono del IRPF.

"Tiene todo el sentido que la gente que estaba en el SMI continúe hoy como estaba antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros. No es bajar los impuestos, es mantener el impuesto en las mismas condiciones que estaba antes", ha señalado el secretario general de UGT.

"Un sistema fiscal es justo en la medida que es progresivo, y es evidente que el nuestro no es progresivo", ha declarado Álvarez, advirtiendo de que el IRPF sobre el SMI "se puede llevar hasta cerca del 40% del aumento".

Álvarez ha apuntado que desde UGT se valora que "en el futuro, cuando llegue a un nivel adecuado, el SMI deberá cotizar". Sin embargo, ha apuntado que en la actualidad, no alcanza su criterio de suponer el 60% del salario medio, que ha situado en 1.300 euros, para pasar a abonar el IRPF.

Sin embargo, ha advertido que dicha inclusión, una vez alcanzados los 1.300 euros de salario mínimo, no podrá aplicarse con los mismos tramos establecidos actualmente, ya que "las tablas actuales no han tenido en consideración que se ha ido subiendo el mínimo para pagar IRPF y que el salto que se da ahora es un salto que es confiscatorio".

Por otra parte, Álvarez ha criticado la ausencia de convocatoria por parte del Ministerio de Hacienda para abordar el tema y ha rechazado las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, sobre la necesidad de hacer "pedagogía fiscal".

"Efectivamente hay que hacer pedagogía, pero la mejor manera de hacer pedagogía es no haciendo antipedagogía, es no generando situaciones como las que tenemos estos días que solo hacen dar pie y pábulo a la extrema derecha y a la moda esta que se ha abierto, sobre todo entre la gente más joven, de que no hay que pagar impuestos", ha declarado el secretario general de UGT.

MOVILIZACIÓN EN BARCELONA POR LAS 37,5 HORAS

Por otra parte, Álvarez ha destacado la movilización convocada para el 4 de marzo en Barcelona en reivindicación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.

Una convocatoria que buscar "en el mismo enclave en el que se llegó a la jornada laboral de ocho horas en nuestro país hace 106 años, jornada laboral de ocho horas", ha señalado el secretario general de UGT.

Para Álvarez, la reivindicación de la reducción de la jornada laboral "es un objetivo fundamental", advirtiendo que desde la central sindical se mantendrá el trabajo y la movilización hasta conseguirla.

Además, ha apuntado que el objetivo es continuar avanzando en la reducción hasta llegar "a esa jornada laboral de 32 horas semanales" que se marca como objetivo la central sindical.