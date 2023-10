UGT pide a autoridades políticas que obliguen a la patronal ciudadrealeña del campo a pagar el SMI

TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de Castilla-La Mancha, Raúl Alguacil, ha reclamado a "las autoridades y a los políticos" que medien para obligar a la patronal ciudadrealeña del campo "a cumplir la ley" y a pagar a los trabajadores del sector en esta provincia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así lo ha reclamado Alguacil durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Toledo junto a la secretaria de Comunicación y Adjunta a Secretaría General de UGT FICA, Lucía García-Quismondo, y el secretario general de UGT en la región, Luis Manuel Monforte, para presentar la jornada que sobre el sector agroalimentario celebrará la Federación de Industria, Construcción y Agro el 17 y 18 de octubre en Ciudad Real.

"Lo tenemos reclamado y sometido a estudio a la Inspección de Trabajo, porque son incapaces de pagar el Salario Mínimo interprofesional. Nosotros estamos defendiendo la cotización mínima del SMI y que nadie pueda cotizar en función de la jornada por debajo de ese salario", ha reivindicado el responsable regional de FICA.

En este marco, Algualcil, que ha presumido de que en el caso de la provincia de Cuenca se haya cerrado el primero de toda España que engloba no solo a los trabajadores del campo sino también a la industria manufacturera de aquellos productos que salen del campo, ha detallado que en la provincia de Toledo se ha firmado tanto el convenio de industrias como el convenio del campo.

"Pero tenemos la problemática que en Guadalajara lleva años sin celebrarse el convenio del campo, en Albacete dos años y en Ciudad Real no solo es que no esté firmado, sino que las tablas salariales no las actualizan, como mínimo, al Salario Mínimo Interprofesional", ha insistido.

Dicho esto, ha señalado que desde hace años FICA Castilla-La Mancha trabaja para homogeneizar el sector del campo regional, para acabar con las diferencias de poder adquisitivo que se dan entre las cinco provincias.

"Tendremos que homogeneizar el sector dentro de la Comunidad Autónoma para que no haya esa discriminación en cuanto al lugar de residencia o el lugar de prestación de servicio. Pero chocamos con las patronales del campo, que son patronales muy antiguas y es muy difícil negociar, incluso para que cumplan la ley", ha vuelto a denunciar Algualcil, que ha insistido en la necesidad de homogeneizar convenios bajo un convenio regional del campo para todos los trabajadores de Castilla-La Mancha con independencia de donde prestaran el servicio y donde vivieran ganen lo mismo.

CRUCE DE DECLARACIONES ENTRE SORDO Y EL PRESIDENTE DE FECIR

En otro orden de cosas, los responsables de UGT se han pronunciado sobre el cruce de declaraciones protagonizado por el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín.

Si el líder sindical conminaba el pasado viernes a la patronal ciudadrealeña a actualizar al marco de la negociación colectiva nacional los convenios colectivos bloqueados, que "ni siquiera llegan al Salario Mínimo Interprofesional", el responsable de Fecir le replicaba que "se le pasarían las 'tontás' si fuera 15 días a la vendimia a Valdepeñas".

Sobre este rifirrafe, la secretaria de Comunicación y Adjunta a Secretaría General de FICA ha defendido que desde hace tiempo UGT trabaja por cerrar un convenio colectivo de ámbito estatal en el sector del campo.

"De hecho, está habiendo negociaciones y espero que en poco tiempo pueda volver a reunirse la comisión negociadora", ha indicado García-Quismondo, para quien el protocolo firmado con los representantes patronales del campo para evitar muertes y accidentes por olas de calor ha sido un avance "histórico".

Por su parte, Luis Manuel Monforte ha defendido que en Castilla-La Mancha se practica el diálogo social. "Por tanto, desde UGT lo que pedimos es respeto a ese diálogo social por todas las patronales de Castilla-La Mancha y, por supuesto, a la de Ciudad Real".

"Decir que no respetaría el Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva (AENC) es incitar a la clase trabajadora a reclamar y a reivindicar esas subidas salariales en los convenios colectivos. En nuestra región, donde sacamos pecho a nivel nacional de diálogo social, no podemos permitirnos tener esos convenios suelo todavía sin firmar", ha dicho el responsable regional de UGT, que ha finalizado recordando al responsable de Fecir que el AENC es de "obligado cumplimiento".