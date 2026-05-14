UGT pide reforzar la negociación colectiva y subir salarios para preservar el poder adquisitivo de trabajadores

Archivo - Varios productos con dinero en efectivo, a 31 de julio de 2025, en Madrid (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 2,7%, debido a un efecto base asociado a la caída del precio de - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria regional de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT, Isabel Carrascosa, ha señalado que pese a moderación de los precios al 3,4% que reflejan los datos del IPC, los carburantes siguen subiendo de precio lo que a jucio del sindicato perjudica "especialmente" al poder adquisitivo de las familias trabajadoras, por lo que insiste en preservar el poder adquisitivo de los trabajadores a través de subidas salariales.

Para ello, señala en nota de prensa, afirma que "es necesario" reforzar el papel del AENC consolidando el incremento salarial mínimo del 4% anual para 2026-2028, e incluyendo cláusulas de revisión salarial en los convenios para que la subida de los precios no ponga en peligro la capacidad económica de las familias.

Carrascosa ha insistido en la necesidad de realizar un reparto equitativo de la riqueza, destacando datos que ponen de manifiesto la buena salud de la economía y de las empresas de la región. "Precisamente nuestra región volvió a situarse en marzo como la comunidad autónoma líder en creación de empresas en España, al registrar un incremento interanual del 70,6% en la constitución de sociedades mercantiles, lo que supone el mejor dato de creación de empresas en un mes de marzo en Castilla-La Mancha".

"El número de empresas crece, así como sus beneficios, y eso tiene que trasladarse de alguna manera a la clase trabajadora", subraya.

La responsable regional de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales del sindicato ha incidido en que la mejora de los derechos laborales de los últimos años ha contribuido simultáneamente a elevar la calidad de vida de las personas trabajadoras y a fortalecer los resultados económicos. "Por lo que hay que seguir en la misma senda para que todos y todas salgan beneficiados".