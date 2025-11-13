Unai Sordo cree que la natalidad en España continuará a la baja si no se garantiza salario, vivienda y red de cuidados

TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que el país va a continuar con una tasa de natalidad a la baja si no se garantiza un salario, vivienda y una red de cuidados.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios a propósito de los datos de la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) conocida esta semana, tras inaugurar en Toledo la jornada 'El sindicato como instrumento imprescindible para la defensa de los derechos laborales'.

"Para proteger y para impulsar las familias de la gente que está en España o la que venga a España lo que hay que garantizar es un acceso a la vivienda", ha dicho, además de un "salario sin condiciones y una estrategia de cuidados para que las familias cuando tienen un hijo o dos o tres puedan tener una red de cuidados que no haga que tener un hijo sea igual a tener que dejar el trabajo", como ocurre normalmente con las mujeres.

A su juicio, sobre descenso en la tasa de la natalidad "se va a dar una de las grandes pugnas ideológicas que está habiendo en nuestro país", que es la de "recomponer un contrato social que incorpore los cuidados" y el acceso a la vivienda. "En otro caso, pues vamos a continuar con una tasa de natalidad baja".

No obstante, Unai Sordo ha recordado que lo que está pasando en España "no viene de antes de ayer" y está pasando en otros países europeos y que desde hace tres décadas la tasa de reemplazo poblacional no se cubre con la natalidad de las personas que han nacido en nuestro país.

Además, ha destacado que "hay quien cree que la natalidad hay que impulsarla restringiendo el derecho a la libre maternidad de las mujeres, restringiendo el derecho al aborto y echando a inmigrantes de España", cuando "España requiere de un flujo de personas migrantes", que son las que "están explicando en buena parte el incremento de la población en España y van a tener que seguir llegando".

"Si no hay trabajo, las personas migrantes vienen de paso a España, pero si se asientan en España es porque encuentran trabajo, es porque pueden trabajar en nuestro país", ha finalizado Sordo, que ha declarado que "si en España dejaran de venir personas migrantes en una década se nos para el país, por si alguno no se ha dado cuenta".