Unai Sordo no se ve "en ninguna lista" para liderar la alianza de izquierdas y ve "normal" las especulaciones

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante la presentación de los resultados de una encuesta de negociación colectiva, en la sede del sindicato, a 2 de octubre de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho este jueves que no se considera "en ninguna lista" para liderar la alianza de izquierdas y ha añadido que "es normal que haya todo tipo de especulaciones" al respecto.

Así se ha pronunciado Sordo a preguntas de los medios tras participar en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, donde ha indicado que hace menos de un año se presentó a un último mandato en CCOO. "Es la labor que estoy, en la que voy a estar", ha agregado.

Es por ello por lo que ha mostrado su voluntad de concluir este tercer mandado, que será el último estatutariamente hablando y ha añadido que "lo más importante que ahora mismo tienen que hacer las distintas familias de la izquierda es poner encima de la mesa proyectos políticos ilusionantes".

Bajo su punto de vista, el bagaje de lo que se ha hecho estos últimos años "es una gran base" para concitar esas mayorías sociales. "El país va a ir mejor en los próximos años y va a poder alcanzar el pleno empleo si se sigue por esta línea".

Así, ha añadido, España tiene que "desterrar la posibilidad" de que gobiernos formados "por la derecha y la extrema derecha" lleven al país a la "irrelevancia, al empobrecimiento o varias décadas atrás en derechos humanos, en derechos sociales y en igualdad".

"Creo que en esto es en lo que se tienen que centrar las fuerzas políticas, pero no seré yo quien les diga por dónde se tienen que conducir. A partir de ahí surgirán los nombres que surjan y claro que harán falta liderazgos en ese espacio político como cualquier otro", ha sostenido.

LA MARCHA DE YOLANDA DÍA

También se ha pronunciado sobre el anuncio de Yolanda Díaz de no liderar Sumar para expresar su respeto por esta decisión y calificar a la ministra de Trabajo como una mujer "que ha sido y es todavía un activo político muy importante en nuestro país".

Así, ha destacado que su gestión estos últimos años deja un país con el "récord" de personas trabajando o con una reforma laboral que ha "reducido notablemente" lo que ha denominado "la gran lacra histórica" del modelo laboral español como es la temporalidad.

A ello ha sumado un refuerzo de la negociación colectiva, "que está permitiendo que por primera vez España crezca y genere empleo, a la vez se mejora la productividad y están incrementándose los salarios, aunque de una forma todavía muy desigual".

A partir de aquí, ha afirmado que el espacio político de la izquierda, en el que se "inserta" Yolanda Díaz, "necesita configurar una alternativa electoral potente, atractiva, porque sin un resultado electoral fuerte es muy difícil pensar en una reedición de un gobierno progresista".

"Como sindicato que ve con buenos ojos algunas de las políticas que se han impulsado en estos últimos años y que han dado un buen resultado para España, esperamos que así sea y no tenemos que entrar en otro tipo de especulaciones", ha concluido.