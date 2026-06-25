Unicaja estima que el PIB de Castilla-La Mancha podría crecer un 2% en 2026 y 1,8% en 2027

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TOLEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones realizadas por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja apuntan a que el PIB de Castilla-La Mancha podría crecer en el conjunto de 2026 un 2% --2,2% en España-. Este crecimiento se apoyaría en la demanda interna, especialmente en el consumo privado, mientras que la demanda exterior podría verse lastrada por el contexto internacional.

En cuanto a 2027, las primeras estimaciones de Analistas Económicos sitúan la tasa de crecimiento del PIB regional en el 1,8%, similar a la de la economía española, según se desprende del noveno número del informe 'Previsiones Económicas de Castilla-La Mancha' de la entidad.

Según apunta, los riesgos para estas perspectivas se inclinan a la baja, con tasas que podrían ser inferiores en un escenario marcado por un conflicto en Oriente Medio más intenso y duradero.

Se estima que el número de ocupados crezca un 2% en el promedio de 2026 en Castilla-La Mancha, con un aumento generalizado por sectores, que sería más destacado en los servicios. Por su parte, el número de parados mantendría su perfil descendente y el crecimiento de la población activa sería algo más moderado, reduciéndose la tasa de paro hasta el 12,3%.

Esta tasa disminuiría de nuevo en 2027, hasta el 11,8% en media anual (9,5% en España), en tanto que el empleo crecería un 1,2%.

Según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, el ritmo de crecimiento de la producción se habría mantenido prácticamente estable en el cuarto trimestre de 2025. Toledo (2,6% en términos interanuales) y Guadalajara (2,4%) habrían registrado las mayores tasas, mientras que en Ciudad Real (2,2%) habría sido similar al promedio regional.

En el conjunto de 2025, los aumentos han sido superiores a la media regional (2,6%) en Toledo (2,9%), Guadalajara (2,8%) y Albacete (2,7%). Para 2026, las previsiones de la sociedad de estudios del Grupo Unicaja apuntan a tasas de crecimiento que podrían oscilar entre el 1,4% de Cuenca y el 2,5% de Guadalajara, estimándose también un aumento superior al promedio regional (2%) en Toledo (2,4%). Albacete crecería a un ritmo similar a la media regional.

EL INFORME

El noveno número del informe de Unicaja 'Previsiones Económicas de Castilla-La Mancha' ha sido elaborado por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja y se divide en cuatro apartados: Entorno económico, evolución reciente de la economía de Castilla-La Mancha, previsiones económicas de Castilla-La Mancha 2026 y 2027 y análisis provincial.

En el primero de los apartados se describe el contexto económico internacional y nacional. En el segundo se realiza un análisis de coyuntura de la economía de Castilla-La Mancha, prestando especial atención a la evolución de sus principales magnitudes, de acuerdo con la estructura productiva de la región.

En el tercero se incluyen las previsiones sobre la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y el empleo para Castilla-La Mancha en el conjunto de 2026 y 2027. Y, finalmente, el último epígrafe se centra en el análisis de la evolución y las perspectivas económicas de sus provincias.