La Unidad de Medio Ambiente de Valdepeñas rescata a un galgo en la carretera con tráfico intenso

Un agente municipal de Medio Ambiente de Valdepeñas con el galgo rescatado. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Agentes de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas ha intervenido en el rescate de un galgo localizado en mitad de una carretera con tráfico intenso, en una situación de grave riesgo tanto para el animal como para los usuarios de la vía.

El rescate ha sido posible gracias a la rápida actuación de los agentes, que lo han retirado de la calzada y lo han trasladado al Centro Municipal Canino, donde ha quedado a disposición de los servicios municipales para su atención sanitaria y en condiciones de seguridad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La Concejalía de Medio Ambiente denuncia que el abandono de animales, especialmente de aquellos utilizados para la caza, sigue siendo un problema presente, quedando estos animales expuestos a situaciones de peligro, sufrimiento e incluso la muerte.

Desde el Consistorio se recuerda que el abandono de animales no solo es una conducta irresponsable, sino también sancionable, pudiendo incluso constituir delito cuando se pone en peligro la vida o integridad del animal. Del mismo modo recuerda que la tenencia de animales implica un compromiso responsable y permanente.