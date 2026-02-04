La Unidad de Paliativos de la RSA 'San José' de la Diputación de Toledo podría estar abierta este mes de febrero

El vicepresidente segundo de la Diputación de Toledo, Daniel Arias. - EUROPA PRESS

El vicepresidente segundo de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo, Daniel Arias, ha asegurado que la Unidad de Paliativos que se está construyendo en la Residencia Social Asistida (RSA) 'San José', dependiente de la Institución provincial, podría estar abierta ya en este mes de febrero.

Así lo ha manifestado Arias en una entrevista con Europa Press, en la que ha comentado que el proyecto está "en una fase ya última" porque "solo falta recibir el mobiliario, pasar la última inspección de la Consejería de Sanidad y que se abra la unidad".

El vicepresidente segundo de la Diputación ha manifestado que esta unidad demuestra que el Gobierno provincial "está preocupado por los problemas y por cubrir las necesidades de la provincia", aseverando que la RSA 'San José' era "un buen punto de partida" para hacer una demostración "fuerte y potente" de acciones "que realmente se necesitan en la provincia".

En cuanto a la otra obra que se desarrolla en la residencia, la nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido, Arias ha admitido que es un proyecto "más complejo" y "más a largo plazo" pero ha explicado que "en breve" comenzará el derribo del pabellón 3, paso previo a iniciar las obras para levantar dicha unidad.

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO

Preguntado por una de las polémicas en los últimos tiempos en la Diputación, como ha sido el cambio en el servicio de comida a domicilio, Daniel Arias ha defendido que ya hay 80 municipios que lo han solicitado, una cifra que cree que "está bastante bien".

Arias ha enfatizado que el modelo se cambió para crear uno nuevo "de cercanía, en el que el ayuntamiento sea capaz de gestionar con agilidad, con rapidez y también con cercanía" ese servicio de comidas, puntualizando que si esto también sirve para ayudar al comercio local "mejor que mejor".

En todo caso, ha afirmado que donde no lleguen los municipios "Diputación va a estar ahí". "Nosotros vamos a estar para ayudar, para poder hacer un sistema, podemos decir que hasta mixto, en el que haya poblaciones que por sí mismas lo puedan hacer y, donde no, la Diputación puede ofrecer ese servicio", ha desgranado.

Un servicio que tiene un coste de dos millones de euros financiados por la Diputación y que está garantizado, ha dicho el vicepresidente segundo, al menos hasta diciembre de 2027, aún ya terminada la legislatura.

Y también en febrero se dará el pistoletazo de salida a la oferta de campamentos de verano, con la idea de "agilizar todas las licitaciones" que se tienen que hacer para dichos campamentos y recabar todas las solicitudes para poder hacer la correspondiente resolución.

En este punto, ha hecho hincapié en que el área de Bienestar Social de la Diputación "ha pasado de tener cuatro programas a tener catorce" y todo ello sin tener "mucho incremento en cuanto a personal", una razón más para tener que agilizar la tramitación de programas como este.

EL DÍA DE LA FAMILIA, REPARTIDO POR LA PROVINCIA

Con respecto a otra de las iniciativas puestas en marcha en su área, como es la celebración del Día de la Familia, Arias ha detallado que este año habrá un cambio "bastante importante" que no ha querido desvelar.

Además, ha explicado que en esta ocasión, la efeméride se va a celebrar en distintos puntos de la provincia para que las familias puedan acudir a los eventos organizados para la ocasión.

Y continuando con las familias, Arias también ha repasado los dos primeros programas de actividades en familia puestos en marcha por la Diputación, el del Camino de Santiago y el de esquí en familia, que han sido "un éxito".

"La gente se quedó encantada, contentísima, hubo muchas solicitudes", ha asegurado, poniendo como ejemplo que las solicitudes en el programa de esquí "se han desbordado". "Más de cien familias se han apuntado cuando podían ir 13".

En este sentido, ha comentado que se ha priorizado a las familias que aún no han participado en ningún programa de la Diputación "para que pasen cuantas más familias diferentes mejor y más gente de la provincia".

De otro lado, también ha dado datos sobre las ayudas puestas en marcha por su área al nacimiento de bebés en zonas con despoblación, que este año han superado las 200, con la comarca de Talavera de la Reina como principal receptora.

"Hay que tener en cuenta que son para pueblos de máxima y extrema despoblación. Que consigamos dar --estas ayudas-- en esas poblaciones a 200 familias creo que es un dato excelente", ha manifestado.