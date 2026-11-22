TOLEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo (SECMPT) ha acreditado a la Unidad de Pie y Tobillo del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, como Unidad Docente para recibir estudiantes, médicos residentes y cirujanos que deseen especializarse en este campo.

La acreditación de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo reconoce la trayectoria asistencial y docente de los profesionales de la unidad y permite al Hospital Universitario de Toledo incorporarse al grupo de centros acreditados para impartir formación especializada en esta disciplina, ha informado la Junta en nota de prensa.

La Unidad de Pie y Tobillo, integrada por los doctores Víctor Delgado Alcalá, John Trilleras Berrio, Marta Gutiérrez García y Francisco García Navas funciona desde el año 2019 y dispone de una cartera integral de servicios para el abordaje de la patología médica y quirúrgica del pie y tobillo, que abarca desde las técnicas convencionales hasta los procedimientos más novedosos.

Su actividad quirúrgica comprende la corrección de deformidades, el tratamiento de fracturas complejas y sus secuelas, las lesiones ligamentosas y tendinosas, así como el abordaje del pie diabético y del pie neurológico. Para ello, se emplean técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva y artroscopia, además de procedimientos de sustitución protésica de la articulación del tobillo.

Los miembros de la unidad señalan que, como Unidad Docente acreditada, "renovamos diariamente nuestro compromiso con una formación médica especializada de alta calidad, promoviendo la actividad investigadora, la publicación de trabajos científicos y la docencia práctica en quirófano y consultas externas".

La unidad, consolidada como centro de referencia y acreditada formalmente para la docencia especializada, tiene como pilares fundamentales ofrecer una atención asistencial de máxima excelencia y garantizar la formación continuada y especializada de los residentes de Cirugía Ortopédica y Traumatología, los médicos residentes en rotación externa y los especialistas en formación.