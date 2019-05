Unidas Podemos creará un censo de vivienda vacía en Tarancón y una bolsa de alquiler para familias necesitadas

Publicado 19/05/2019 9:00:02 CET

CUENCA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas Podemos para la Alcaldía de Tarancón, Carolina Rey, ha desvelado que, entre sus medidas más urgentes si consigue el bastón de mando, se encuentra la elaboración de un censo de viviendas vacías y la creación de una bolsa de vivienda asignando en régimen de alquiler a familias con necesidades de hogar.

En una entrevista concedida a Europa Press, Rey también ha calificado como urgente si llega al despacho de la Alcaldía taranconera llevar a cabo medidas relativas a generar empleo sobre las propuestas que llevan en el programa electoral, así como la negociación del convenio colectivo con los trabajadores del Ayuntamiento y la catalogación de esos puestos.

En materia de empleo, la candidata de Unidas Podemos ha dicho que el nicho al que hay que dirigir las políticas es a los jóvenes "sin cualificación alguna", ya que a su entender "es prioritario formar a este sector y proporcionar una base para encontrar empleo".

También ha declarado que Tarancón, dada su localización, necesita ser promovida como punto estratégico "para crear un tejido empresarial y ayudar a las empresas que ya existen a poder mover sus productos comercialmente más allá de la comarca".

Respecto a política fiscal, Rey cree que el IBI "ha subido mucho en los últimos años" debido a la actualización última del catastro "totalmente desajustada con la realidad del mercado".

Por eso, ha dicho que, si consigue el bastón de mando el próximo 26 de mayo, revisará el porcentaje que se carga desde el Ayuntamiento y ha anunciado que estudiará "la manera de aliviar este impuesto, así como a asesorar a los vecinos de cómo discutirle a la Diputación de Cuenca que las casas no valen lo que se nos dice desde Cuenca que valen".

URBANISMO

En cuanto a Urbanismo, la candidata de la coalición Unidas Podemos ha asegurado que Tarancón "no necesita más vivienda".

Así, ha opinado que la ciudad "necesita recomponer su urbanismo, siendo este sostenible y respetuoso con el medio ambiente".

Por tanto, a juicio de Rey, se necesita "ensalzar lo que ya hay, proteger el patrimonio histórico y elaborar un plan del Casco Antiguo real, en la que sea importante esta parte de la ciudad a la que están dejando morir lentamente".

En esta línea, a Rey le parece "vergonzoso" el trato de estos últimos años al Casco de la ciudad. "El abandono y el desinterés es tan grave, que llama la atención de todos cuantos visitan nuestro pueblo".

En cuanto a juventud y cultura, la candidata de Unidas Podemos a la Alcaldía ha opinado que Tarancón "necesita alternativas de ocio y cultura".

Así, Rey ha propuesto la creación de un Centro de Artes y Cultura en el edificio que se encuentra en la plaza del Ayuntamiento, antiguo Mercado, "donde puedan incluso existir locales de ensayo para grupos musicales, se impartan clases de música".

Del mismo modo, se ha mostrado "preocupada" por la cultura en su ciudad, "eje fundamental para que los jóvenes entiendan otra manera de desarrollarse y sobre todo una alternativa a los problemas de desempleo y drogas, que existen en nuestra localidad".

Por tanto, la candidata cree que "formar a los jóvenes que no terminan sus estudios, hoy en día una gran tasa de ellos, es más que imprescindible, por eso incluimos en nuestro programa la creación de talleres de empleo enfocados para ellos".

POLÍTICA DE PACTOS

Preguntada por su política de pactos, Rey ha asegurado que la única línea roja es "el programa electoral" con el que se presenta a las elecciones, junto a la "decencia".

En cuanto a la valoración que hace de sus adversarios políticos, dice que sólo conoce personalmente al actual alcalde en funciones, José Manuel López Carrizo, del que ha opinado es "un buen agente comercial, pero no un político".

Por eso, a juicio de Rey, "no está dentro el ideario socialista por lo que no se siente cómodo en su papel como alcalde".

La candidata también ha declarado que Izquierda Unida "no está para subsanar los errores del Partido Socialista". "No somos tiritas que vengan a parchear las heridas de otros. Estamos para gobernar con nuestras propuestas, algunas han podido cumplirse a pesar de no gobernar, al haber llegado puntualmente a acuerdos con el PSOE para que saliesen adelante".

Por último, Rey ha opinado que el 26 de mayo "será clave para dirigir pueblo, comarca y provincia hacia el futuro o hacia el pasado".

"Si la gente se inclina por apoyar a la derecha, nos tocará oír muchos llantos en estos años, por lo que espero y confío en las ganas de nuestras gentes de luchar por una vida mejor para todos, y no para los cuatro de siempre", ha rematado.