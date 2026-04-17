UPA C-LM pone "el grito en el cielo" por el nuevo ciclo de planificación hidrológica y estima 500 millones en pérdidas

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo - UPA

ALBACETE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha puesto "el grito en el cielo" por los esquemas provisionales de las demarcaciones hidrográficas de la región, que resume en "recortes de agua, regadío y extinción de derechos" con un impacto sobre "miles de agricultores" que causará un perjuicio directo al sector agrario "de 277 millones de euros, del orden de más de 500 millones trasladado al PIB regional".

"Estamos hablando de pueblos como Montealegre, Fuenteálamo, Albatana o Tobarra que van a tener que pasar dos tercios de su riego a secano", asevera Morcillo, unas medidas que el propio documento, publicado el pasado 28 de noviembre, recoge que causarán "crispación social y despoblación" y que ha llevado al secretario general de UPA a lanzar una pregunta: "¿Si tenemos que cerrar los pueblos qué va a quedar después?".

Morcillo detalla en esta entrevista a Europa Press concedida en su sede de Albacete el análisis de los desafíos que ve en el sector y la problemática de la propuesta provisional de las demarcaciones, ante la que ve "un patrón" de recortes en las siete cuencas de la región, estipulados por las Confederaciones Hidrográficas, que se aplicarían a finales de 2027 y forzarían como "única solución" que se pasen "todos los cultivos afectados a secano", sin el apoyo necesario ni el tiempo requerido para adaptarse. "Hemos dado la voz de alarma y creo que nos hemos quedado cortos", advierte el secretario.

Como ejemplo, el plan para la cuenca del Guadiana presenta un escenario "de extinción de derechos". Una zona que ya afrontaba dificultades y para la que UPA había solicitado resolver el problema de escasez de agua al menos en las explotaciones prioritarias.

Tras resolver la administración unos "4.500 expedientes de cultivos de leñosos, unas 20.000 hectáreas, ahora nos dicen que este proceso de planificación extinguirá su derecho al final del 31 de diciembre de 2027", critica Morcillo. En la cuenca del Segura, desgrana, el agua subterránea "que es prácticamente el 80% del regadío" y donde en la actualidad hay unas concesiones de 100 hectómetros, se podrán usar sólo 33. "Esto supone dejar de utilizar el 64% del recurso que hoy usamos y eso significa recortar superficie de riego y dedicarlas al secano", concreta.

Ante este plan, UPA no se ha quedado de manos cruzadas y ha empezado a informar a las comunidades de regantes, valorando futuras protestas y preparándose jurídicamente de cara al mes de mayo, en el que se pueden presentar alegaciones. Además, Morcillo afirma que están "intentando que los partidos políticos se posicionen" y han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica una reunión, ya que temen que "quizás no son conscientes del daño que nos pueden hacer" con el proyecto que sigue la nueva Directiva Marco y la Ley de Aguas.

El secretario general cree que, de momento, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido consciente de "nuestra alarma", a la vez que UPA intenta elevar sus preocupaciones a niveles europeos para pedir excepciones de plazo y modificaciones a la directiva que permitan alternativas viables para "no dejar a Castilla-La Mancha sin agua".

TRUMP, "UN LOCO AL FRENTE DE LA GEOPOLÍTICA MUNDIAL"

La problemática de la gestión del agua llega a un sector con otro frente abierto por la guerra con Irán que comenzó el presidente estadounidense, Donald Trump, al que Morcillo califica como "un loco al frente de la geopolítica mundial que está llevando a la economía a un retroceso del que aún no somos capaces de valorar su alcance y que va a tener repercusiones para todos, no sólo los consumidores".

El impacto se notó en el mercado "en los primeros siete días del conflicto" debido a la especulación de los sobrecostes, con el diesel subiendo de 90 céntimos a 1,70 euros, "antes de que el precio de los barriles subiera tanto". Con los fertilizantes ha ocurrido lo mismo, "especialmente con los nitrogenados, empeorando la situación que ya tenían nuestras explotaciones" y que ha causado incertidumbre ante el suministro de gasoil "en un momento de máxima actividad en el campo".

El secretario regional de UPA señala que el sector está "atado de pies y manos" para contrarrestar los efectos de esta crisis, "con el mercado intervenido y en el que los productores no podemos marcar precios", citando como ejemplo la leche, donde "por una decisión de las industrias lácteas está bajando el precio que reciben nuestros productores cuando los costes se están incrementando" o los cultivos como los cereales "donde no se eleva el precio de venta mientras estamos pagando el doble el mover un tractor".

Estas sacudidas al sector agrario han sucedido tras un año de movilizaciones contra el último plan de la PAC, para el que la Unión Europea estipuló "el mayor recorte de la historia, un 22% del presupuesto", además de un rediseño de distribución por países que ponía en riesgo "su espíritu de política común" generando "conflictos entre países y producciones".

UPA participó en las protestas y negociaciones que llevaron a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a una rectificación sobre la PAC, enviando una carta al Parlamento que "hacía un guiño" para destinar ayudas directas y aumentar los fondos del marco común al medio, un incremento de 45.000 millones de euros y 48.000 millones por cada lado. "Esto hay que definirlo, tenemos muchas dudas sobre de dónde viene ese presupuesto", matiza Morcillo, quien además recuerda que "falta ver la posición del Parlamento y el Consejo Europeo" por lo que van "a tener que seguir presionando" mientras preparan una posición conjunta con el Gobierno regional de Castilla-La Mancha.

Por último, Morcillo apunta a otro problema en crecimiento en la región: los conejos. "Se consideren plaga o no, el problema se está haciendo endémico", eleva el portavoz de UPA. "El año pasado hicimos una declaración de emergencia cinegética en 300 pueblos y este año ha sido en 367. Se nos ha ido de las manos y en algunos sitios los conejos están haciendo más daños que las borrascas o las inundaciones", asegura.

Una vez más, gracias a la presión de las movilizaciones, en este caso en la última concentración en Toledo, el sector agrario ha conseguido que se plantee crear de una mesa de trabajo que incluya todas las administraciones, confederaciones hidrográficas y comunidades de agricultores y ganaderos para plantear una serie de medidas, tales como preparación y equipos para agricultores, formar cazadores para casos concretos y realizar incluso caza nocturna.

A pesar de la acumulación de desafíos para la agricultura de Castilla-La Mancha, Morcillo sostiene que la región ha logrado ponerse "en la vanguardia" liderando "muchos ámbitos como el champiñón, la cebolla, el ajo o el aceite de oliva, en el que ya somos la segunda comunidad autónoma en producción".

Además, el secretario general valora que el Gobierno de García-Page "ha atendido, casi siempre, las demandas importantes que se le han hecho", y considera "que hay cosas que han mejorado bajo su mandato y que aunque deberían ser así siempre, en otros tiempos no ha sido la norma", citando el logro de ser una de las regiones que tramita primero la PAC, que más apuesta por planes de mejora e incorporación de los jóvenes al campo o que más financiación aporta para conseguir seguros agrarios.

Como apunte final, Morcillo eleva el campo como "el sector que más futuro tiene, pese a todas sus dificultades" y "que evoluciona más rápido adaptándose con los cambios a la tecnología y la innovación", siendo "parte de la seña de identidad de Castilla-La Mancha" más allá de un apartado fundamental de su PIB. "No imagino esta región sin la agricultura", concluye.