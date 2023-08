UPA pide reunirse con Martínez Lizán para garantizar la viabilidad del sector vitivinícola y revisar la nueva PAC

ALBACETE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha solicitado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha una reunión con el consejero Julián Martínez Lizán para abordar la "tensa" situación que viven en el sector vitivinícola.

"No nos gusta lo que vemos", ha aseverado el secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo, que ha pedido una subida de los precios del vino para garantizar la viabilidad económica de las producciones.

"No nos gustan los primeros precios que han salido en las tablillas. El nivel de existencias es prácticamente igual que el del año anterior, es decir, bajo, ha sido una campaña de vendimia muy corta, porque las producciones se han visto mermadas por las heladas y la sequía, por lo que no llegaremos ni a 20 millones de hectolitros, y los primeros precios no garantizan cubrir los costes de producción", ha lamentado.

"LOS BODEGUEROS Y LAS COOPERATIVAS DEBEN COOPERAR"

En este sentido, el responsable de Vino y Seguros Agrarios de UPA CLM, Alejandro García-Gasco, ha cargado contra los bodegueros de la región.

"Si siguen en esta tónica de bajada de precios van a cargarse el sector vitivinícola", ha asegurado.

García-Gasco ha informado sobre la campaña de la vendimia, que este año se ha adelantado y ha registrado una "importante" disminución de la producción.

"Según los datos que tenemos se han recogido un tercio de los kilos que se recolectaron el año pasado por hectárea", ha dicho, reiterando que, si a la reducción de superficie de viñedo se suma la menor producción y los precios bajos, "se van a cargar el sector".

"Queremos reunirnos con el consejero de Agricultura para que ponga orden, porque luego el sector industrial, los bodegueros, son beneficiarios de ayudas públicas, por eso pedimos su corresponsabilidad también, si quieren acceso a ayudas públicas que se comprometan con los viticultores profesionales", ha incidido.

Del mismo lado, ha pedido la implicación de las cooperativas agroalimentarias para cubrir los costes de producción de los viticultores.

En la reunión también quieren abordar el tema de la trazabilidad y pedir al consejero que se cumpla la Ley de la Cadena.

"Castilla-La Mancha no puede ser el sumidero de excedentes de producción de otras regiones como las comunidades del norte, no toleramos que baje kilos de uva de otras regiones aquí", ha dicho.

QUIEREN REVISAR ASPECTOS DE LA NUEVA PAC

Otros aspectos a tratar durante el encuentro con Martínez Lizán serán los relacionados con la primera campaña de la nueva Política Agraria Común (PAC).

Así, Morcillo ha hablado sobre la necesidad de revisar el eco-régimen de cubierta en cultivos de viñedo y secano, ya que "no ha habido aceptación suficiente".

También se ha referido a la ayuda adicional de rastrojeras para ganaderos de ovino y caprino sin pasto, que, asegura, "debe ser incrementada para compensar la pérdida de renta de otras ayudas".

Por último, pide que se exima de la obligatoriedad de los cuadernos digitales a aquellas explotaciones de menos de 30 hectáreas.

"Es cierto que ha habido flexibilizaciones, pero es imposible cumplir con la obligatoriedad de estos cuadernos en pequeñas explotaciones".

PIDEN A AGROSEGURO AGILIDAD EN LAS PERITACIONES

Desde UPA esperan que la reunión con el consejero se produzca lo antes posible y aprovechan para solicitar a Agroseguro que agilice las peritaciones.

"Pedimos más agilidad y rapidez a la hora de peritar la siniestralidad de los viñedos para que no se retrase la recogida de la uva. Si queremos dar buena imagen de que el seguro sirve y es ágil, debe intensificarse la peritación para que no se tengan que estar dejando muestras y perder kilos en el campo", ha finalizado García-Gasco.